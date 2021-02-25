https://ria.ru/20210225/bykov-1598889969.html

Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова

Восьмой кассационный суд в Кемерове, рассмотрев представление прокурора Красноярского края, отменил решение о домашнем аресте бизнесмена и политика Анатолия... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:44

2021-02-25T11:44

2021-02-25T11:52

задержание анатолия быкова

анатолий быков

кемерово

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581208049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86aed9687be5b1253d87a936e5cbe7c8.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Восьмой кассационный суд в Кемерове, рассмотрев представление прокурора Красноярского края, отменил решение о домашнем аресте бизнесмена и политика Анатолия Быкова, находящегося в СИЗО под арестом по другому делу, сообщает пресс-служба суда.Быков с мая 2020 года находится в СИЗО Красноярска по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Красноярский краевой суд 22 октября изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, но в тот же день обвиняемый был задержан по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.По данным суда, кассационное представление на решение краевого суда о замене меры пресечения на домашний арест подал прокурор края."Проверив изложенные в кассационном представлении доводы, оценив с точки зрения законности обжалуемый судебный акт, судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приняла решение об отмене апелляционного постановления Красноярского краевого суда от 22 октября 2020 года с направлением материала о продлении Быкову А.П. срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение", - сообщает пресс-служба.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

https://ria.ru/20200508/1571131441.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание анатолия быкова, анатолий быков, кемерово, происшествия