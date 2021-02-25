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Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова
Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова
Восьмой кассационный суд в Кемерове, рассмотрев представление прокурора Красноярского края, отменил решение о домашнем аресте бизнесмена и политика Анатолия... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:44
2021-02-25T11:52
задержание анатолия быкова
анатолий быков
кемерово
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Восьмой кассационный суд в Кемерове, рассмотрев представление прокурора Красноярского края, отменил решение о домашнем аресте бизнесмена и политика Анатолия Быкова, находящегося в СИЗО под арестом по другому делу, сообщает пресс-служба суда.Быков с мая 2020 года находится в СИЗО Красноярска по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Красноярский краевой суд 22 октября изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, но в тот же день обвиняемый был задержан по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.По данным суда, кассационное представление на решение краевого суда о замене меры пресечения на домашний арест подал прокурор края."Проверив изложенные в кассационном представлении доводы, оценив с точки зрения законности обжалуемый судебный акт, судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приняла решение об отмене апелляционного постановления Красноярского краевого суда от 22 октября 2020 года с направлением материала о продлении Быкову А.П. срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение", - сообщает пресс-служба.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
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задержание анатолия быкова, анатолий быков, кемерово, происшествия

Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова

11:44 25.02.2021 (обновлено: 11:52 25.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Восьмой кассационный суд в Кемерове, рассмотрев представление прокурора Красноярского края, отменил решение о домашнем аресте бизнесмена и политика Анатолия Быкова, находящегося в СИЗО под арестом по другому делу, сообщает пресс-служба суда.
Быков с мая 2020 года находится в СИЗО Красноярска по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Красноярский краевой суд 22 октября изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, но в тот же день обвиняемый был задержан по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.
Предприниматель Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая 2020, 15:42
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
По данным суда, кассационное представление на решение краевого суда о замене меры пресечения на домашний арест подал прокурор края.
"Проверив изложенные в кассационном представлении доводы, оценив с точки зрения законности обжалуемый судебный акт, судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приняла решение об отмене апелляционного постановления Красноярского краевого суда от 22 октября 2020 года с направлением материала о продлении Быкову А.П. срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение", - сообщает пресс-служба.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая 2020, 04:20
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
 
Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковКемеровоПроисшествия
 
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