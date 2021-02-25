https://ria.ru/20210225/buduschee-1598877421.html

Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем

Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем

Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:39

2021-02-25T10:39

2021-02-25T10:50

т-14

виктор мураховский

армата

ростех

уралвагонзавод

уральский

технологии

безопасность

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, российский танк Т-14 "Армата" в ходе испытаний на военном полигоне подтвердил возможности своей СУО находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поля боя без участия человека. Такие качества реализованы впервые в мировом танкостроении. Память вычислительного комплекса "Арматы" содержит обширный набор образов различной бронетехники и вертолетов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне.По словам Мураховского, мультиспектральные системы технического зрения с элементами искусственного интеллекта уже сегодня позволяют автоматизировать процессы разведки, наблюдения, селекции и огневого поражения целей как на экипажных образцах военной техники, так и в составе робототехнических комплексов.В то же время, подчеркнул специалист, контроль за работой СУО и решение об открытии огня остается за человеком.Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод корпорации "Ростех"). Танк оснащен необитаемой башней, его экипаж располагается в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Машина имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение Т-14 – 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.

https://ria.ru/20210116/armata-1593302297.html

https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-14, виктор мураховский, армата, ростех, уралвагонзавод, уральский, технологии, безопасность