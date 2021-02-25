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Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем
Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем
Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:39
2021-02-25T10:50
т-14
виктор мураховский
армата
ростех
уралвагонзавод
уральский
технологии
безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, российский танк Т-14 "Армата" в ходе испытаний на военном полигоне подтвердил возможности своей СУО находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поля боя без участия человека. Такие качества реализованы впервые в мировом танкостроении. Память вычислительного комплекса "Арматы" содержит обширный набор образов различной бронетехники и вертолетов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне.По словам Мураховского, мультиспектральные системы технического зрения с элементами искусственного интеллекта уже сегодня позволяют автоматизировать процессы разведки, наблюдения, селекции и огневого поражения целей как на экипажных образцах военной техники, так и в составе робототехнических комплексов.В то же время, подчеркнул специалист, контроль за работой СУО и решение об открытии огня остается за человеком.Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод корпорации "Ростех"). Танк оснащен необитаемой башней, его экипаж располагается в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Машина имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение Т-14 – 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.
https://ria.ru/20210116/armata-1593302297.html
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т-14, виктор мураховский, армата, ростех, уралвагонзавод, уральский, технологии, безопасность

Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем

10:39 25.02.2021 (обновлено: 10:50 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМакет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет танка Т-14 Армата на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, российский танк Т-14 "Армата" в ходе испытаний на военном полигоне подтвердил возможности своей СУО находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поля боя без участия человека. Такие качества реализованы впервые в мировом танкостроении. Память вычислительного комплекса "Арматы" содержит обширный набор образов различной бронетехники и вертолетов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне.
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Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
По словам Мураховского, мультиспектральные системы технического зрения с элементами искусственного интеллекта уже сегодня позволяют автоматизировать процессы разведки, наблюдения, селекции и огневого поражения целей как на экипажных образцах военной техники, так и в составе робототехнических комплексов.
"Автоматизированные СУО не устают, не спят, не подвержены стрессу в критических ситуациях, одинаково эффективны на каждой единице техники. Такие интеллектуальные системы управления огнем могут в перспективе воспринимать опыт наводчиков-операторов высшей квалификации и тиражировать его на все образцы техники без необходимости дорогостоящей подготовки и содержания военнослужащих на каждой боевой машине", - отметил эксперт.
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В то же время, подчеркнул специалист, контроль за работой СУО и решение об открытии огня остается за человеком.
Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод корпорации "Ростех"). Танк оснащен необитаемой башней, его экипаж располагается в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Машина имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение Т-14 – 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.
 
Т-14Виктор МураховскийАрматаРостехУралвагонзаводУральскийТехнологииБезопасность
 
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