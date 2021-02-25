https://ria.ru/20210225/botoferma-1599014229.html

Украина заявила о блокировке "российских ботоферм"

Украина заявила о блокировке "российских ботоферм"

Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:36

2021-02-25T22:36

2021-02-25T22:36

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служба безопасности украины

верховная рада украины

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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для создания панических настроений и "минировали" объекты – по утверждению ведомства, их курировали из России.В СБУ заявили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники "распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти", а также "осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона".Отмечается, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210214/google-1597319129.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

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львовская область

москва

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россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, львовская область, москва, украина, в мире