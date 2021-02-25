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Украина заявила о блокировке "российских ботоферм"
Украина заявила о блокировке "российских ботоферм"
Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:36
2021-02-25T22:36
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служба безопасности украины
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львовская область
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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для создания панических настроений и "минировали" объекты – по утверждению ведомства, их курировали из России.В СБУ заявили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники "распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти", а также "осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона".Отмечается, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, львовская область, москва, украина, в мире

Украина заявила о блокировке "российских ботоферм"

22:36 25.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для создания панических настроений и "минировали" объекты – по утверждению ведомства, их курировали из России.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве. Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу", - сообщила спецслужба в Facebook.

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В СБУ заявили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники "распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти", а также "осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона".
Отмечается, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.
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РоссияСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныЛьвовская областьМоскваУкраинаВ мире
 
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