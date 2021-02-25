https://ria.ru/20210225/blokirovka-1598996862.html

Полиция и прокуратура отказались поддержать запрет РБК на Украине

Полиция и прокуратура отказались поддержать запрет РБК на Украине

Национальная полиция Украины и прокуратура категорически не поддерживают решение суда о блокировании работы сайта российского информагентства РБК и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:42

2021-02-25T19:42

2021-02-25T20:52

россия

яндекс

одноклассники

telegram (приложение)

доктор веб

евгений касперский

владимир зеленский

москва

киев

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Национальная полиция Украины и прокуратура категорически не поддерживают решение суда о блокировании работы сайта российского информагентства РБК и блог-платформы "Живой журнал", вошедших в список 426 запрещенных ресурсов в стране, решается вопрос о снятии запрета на работу сайтов, сообщается на сайте украинской полиции.Ранее сайт Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации сообщил, что Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat. В РБК заявили, что узнали об этом только из открытых источников, сожалеют по поводу этого решения и не знают, какая информация могла послужить ему причиной.Сообщается, что следователи и прокуроры не обращались в суд с какими-либо ходатайствами по этому делу. В связи с этим в полиции заключили, что следственный судья вынес решение без участия полиции и прокуратуры. Сейчас установлено, что в суд обратился заявитель в уголовном деле.Киевская городская прокуратура решила закрыть дело, в рамках которого от интернет-провайдеров требовали заблокировать доступ к 426 сайтам, в том числе порталу российского информагентства РБК и блог-платформе "Живой журнал", сообщила пресс-секретарь Надежда Максимец.В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210214/google-1597319129.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

россия

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