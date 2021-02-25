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На Украине суд обязал интернет-провайдеров заблокировать РБК
На Украине суд обязал интернет-провайдеров заблокировать РБК
Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:24
2021-02-25T14:24
россия
яндекс
одноклассники
telegram (приложение)
доктор веб
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владимир зеленский
москва
харьков
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.В среду Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам.На сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации был опубликован список из 426 ресурсов, которые суд обязал запретить. "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов", - цитирует Нацкомиссия постановление суда.Кроме того, операторов обязали заблокировать ряд местных новостных порталов и ресурсов, посвященных криптовалютам.В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210214/google-1597319129.html
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, яндекс, одноклассники, telegram (приложение), доктор веб, евгений касперский, владимир зеленский, москва, харьков, украина, в мире

На Украине суд обязал интернет-провайдеров заблокировать РБК

14:24 25.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.
В среду Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам.
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На сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации был опубликован список из 426 ресурсов, которые суд обязал запретить. "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов", - цитирует Нацкомиссия постановление суда.
Кроме того, операторов обязали заблокировать ряд местных новостных порталов и ресурсов, посвященных криптовалютам.

"Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде", - отметили в Нацкомиссии.

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В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияЯндексОдноклассникиTelegram (приложение)Доктор ВебЕвгений КасперскийВладимир ЗеленскийМоскваХарьковУкраинаВ мире
 
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