На Украине суд обязал интернет-провайдеров заблокировать РБК
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.
В среду Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам.
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На сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации был опубликован список из 426 ресурсов, которые суд обязал запретить. "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов", - цитирует Нацкомиссия постановление суда.
Кроме того, операторов обязали заблокировать ряд местных новостных порталов и ресурсов, посвященных криптовалютам.
"Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде", - отметили в Нацкомиссии.
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В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.