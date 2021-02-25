https://ria.ru/20210225/biznes-1598866992.html

РБК: каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году

РБК: каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году

Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:12

2021-02-25T09:12

2021-02-25T11:55

борис титов

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из всех российских регионов.Согласно его результатам, более 40 процентов компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60 процентов отметили сокращение выручки более чем на 30 процентов, а 45 процентов опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.Лишь пятая часть респондентов не заметила падения спроса.Но и после ослабления ограничительных мер спрос на товары и услуги у двух третей российских компаний не восстановился. Треть опрошенных (33,1 процента) заявили о снижении оборота в наступившем году, тогда как у 27,1 процента он сохранился на уровне 2020-го. В итоге каждое десятое предприятие (9,7 процента) готовится к закрытию.Тем не менее 19,1 процента респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.Что касается мер, которые помогли бы компаниям, то бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Эту меру поддержали 66,8 процента респондентов, тогда как 46,8 процента призвали больше не закрывать бизнес на карантин.

https://ria.ru/20210224/biznes-1598772766.html

https://ria.ru/20210224/kreditovanie-1598763595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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борис титов, рбк (медиагруппа), экономика