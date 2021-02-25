Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/biznes-1598866992.html
РБК: каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году
РБК: каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году
Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:12
2021-02-25T11:55
борис титов
рбк (медиагруппа)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59e89a8244faaad544ee61e2bbefd92.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из всех российских регионов.Согласно его результатам, более 40 процентов компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60 процентов отметили сокращение выручки более чем на 30 процентов, а 45 процентов опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.Лишь пятая часть респондентов не заметила падения спроса.Но и после ослабления ограничительных мер спрос на товары и услуги у двух третей российских компаний не восстановился. Треть опрошенных (33,1 процента) заявили о снижении оборота в наступившем году, тогда как у 27,1 процента он сохранился на уровне 2020-го. В итоге каждое десятое предприятие (9,7 процента) готовится к закрытию.Тем не менее 19,1 процента респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.Что касается мер, которые помогли бы компаниям, то бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Эту меру поддержали 66,8 процента респондентов, тогда как 46,8 процента призвали больше не закрывать бизнес на карантин.
https://ria.ru/20210224/biznes-1598772766.html
https://ria.ru/20210224/kreditovanie-1598763595.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620541_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbbe9af8e911f51f9a929093b9f41997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис титов, рбк (медиагруппа), экономика

РБК: каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году

09:12 25.02.2021 (обновлено: 11:55 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из всех российских регионов.
Согласно его результатам, более 40 процентов компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60 процентов отметили сокращение выручки более чем на 30 процентов, а 45 процентов опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.
Лишь пятая часть респондентов не заметила падения спроса.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:04
Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
Но и после ослабления ограничительных мер спрос на товары и услуги у двух третей российских компаний не восстановился.
Треть опрошенных (33,1 процента) заявили о снижении оборота в наступившем году, тогда как у 27,1 процента он сохранился на уровне 2020-го. В итоге каждое десятое предприятие (9,7 процента) готовится к закрытию.
Тем не менее 19,1 процента респондентов заявили о постепенном восстановлении прошлогодних потерь.
Что касается мер, которые помогли бы компаниям, то бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Эту меру поддержали 66,8 процента респондентов, тогда как 46,8 процента призвали больше не закрывать бизнес на карантин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с аграриями и предпринимателями Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 13:13
В России запустят новую программу льготного кредитования бизнеса
 
Борис ТитовРБК (медиагруппа)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
03:01РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
Лента новостейМолния