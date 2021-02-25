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Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой
Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой
Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:14
2021-02-25T15:49
криптовалюта
россия
биткоин
михаил задорнов
финансовая пирамида
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом.Биткоин рос в цене четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал примерно в 1,7 раза, а в конце прошлой побил очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. После этого стоимость криптовалюты резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч. Сегодня она продолжает умеренно снижаться и держится в районе отметки в 49 тысяч долларов.
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криптовалюта, россия, биткоин, михаил задорнов, финансовая пирамида, экономика

Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой

15:14 25.02.2021 (обновлено: 15:49 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом.

"Я, как профессиональный финансист, вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Биткоин рос в цене четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал примерно в 1,7 раза, а в конце прошлой побил очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. После этого стоимость криптовалюты резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч. Сегодня она продолжает умеренно снижаться и держится в районе отметки в 49 тысяч долларов.
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криптовалютаРоссиябиткоинМихаил Задорновфинансовая пирамидаЭкономика
 
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