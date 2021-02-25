https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598937660.html

Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой

Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой

Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:14

2021-02-25T15:14

2021-02-25T15:49

криптовалюта

россия

биткоин

михаил задорнов

финансовая пирамида

экономика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом.Биткоин рос в цене четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал примерно в 1,7 раза, а в конце прошлой побил очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. После этого стоимость криптовалюты резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч. Сегодня она продолжает умеренно снижаться и держится в районе отметки в 49 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, россия, биткоин, михаил задорнов, финансовая пирамида, экономика