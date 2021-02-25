Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой
15:14 25.02.2021 (обновлено: 15:49 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что биткоин не следует считать реальным инвестиционным активом.
"Я, как профессиональный финансист, вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Биткоин рос в цене четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал примерно в 1,7 раза, а в конце прошлой побил очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. После этого стоимость криптовалюты резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч. Сегодня она продолжает умеренно снижаться и держится в районе отметки в 49 тысяч долларов.