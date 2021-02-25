https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html

Биткоин взлетел и рухнул: стоит ли инвестировать в криптовалюту

Биткоин взлетел и рухнул: стоит ли инвестировать в криптовалюту

Самая популярная криптовалюта в мире после стремительного роста буквально за день потеряла почти 17 процентов. Впрочем, аналитики не спешат разочаровываться в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:11

пандемия

илон маск

s&p 500

tesla

биткоин

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151228/95/1512289500_0:104:2975:1777_1920x0_80_0_0_b8ce68a11add3bda9b8f9445f7bd22e3.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Самая популярная криптовалюта в мире после стремительного роста буквально за день потеряла почти 17 процентов. Впрочем, аналитики не спешат разочаровываться в "монете", объясняя падение обычной коррекцией на рынке. Стоит ли сейчас инвестировать в биткоин, выяснило РИА Новости.Разогнаться до максимумаКаждый день — рекорд. Шестнадцатого февраля биткоин преодолел психологическую отметку в 50 тысяч долларов. В воскресенье, 21 февраля, — 58 352 доллара.Взлет начался, когда Tesla сообщила о закупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Криптовалюта тут же прибавила 23 процента. Более того, производитель электрокаров заявил, что готов принимать оплату в "монетах". Однако, поразмыслив, глава компании Илон Маск назвал такие инвестиции "безрассудством". "Когда у бумажной валюты отрицательная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — "почти", — написал он в Twitter. И уточнил, что действия Tesla не всегда отражают его позицию."Я не инвестор, а инженер", — подчеркнул Маск. Но слово не воробей. Капитализация биткоина подскочила до триллиона долларов. Tesla не первая компания, сделавшая ставку на цифровую валюту. В прошлом году был большой спрос со стороны институциональных инвесторов. Самый яркий пример — MicroStrategy, вложившая в биткоины миллиард долларов. Страховая компания MassMutual запаслась "монетами" на сто миллионов. "Покупка Tesla произвела психологический эффект, оправдав ожидания рынка. Стало понятно, что в условиях мягкой монетарной политики ведущих центробанков корпорации начнут размещать свободные резервы, находящиеся сейчас на счетах в банках и в наиболее ликвидных финансовых инструментах, в биткоины. Если входящие в индекс S&P 500 компании направят в криптовалюту десять процентов денежных резервов, она подорожает до 500 тысяч долларов, подсчитали в Ark Investments", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. Подогревают ажиотаж и международные платежные гиганты. Так, Visa анонсировала собственную систему для покупки криптовалют — продукт выпустят в конце года. Mastercard и PayPal тоже собираются развивать это направление. Предоставлять услуги по хранению цифровых валют намерены Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.На руку биткоину сыграла пандемия, многих лишившая стабильного дохода. "Стремительный рост, как правило, сменяется резким падением. Достаточно посмотреть на графики биткоина в 2014-м и 2017-2018 годах. Инвестировать на максимуме опасно. Но если все же решитесь, необходимо вкладывать лишь ту сумму, которую готовы потерять", — рекомендует Виктор Дорохов, преподаватель цифровой экономики в ИМЭБ РУДН.Добыча биткоина — майнинг (подбор зашифрованного кода) — усложняется с каждым днем. И награда порой уменьшается вдвое — это называют халвинг. Третье такое событие за всю историю криптовалют произошло 11 мая прошлого года: теперь майнеры получают 6,25 биткоина вместо 12,5. А эмиссия "монет" ограниченна: их не может быть больше 21 миллиона.Шаг вперед — два назадПоскольку биткоин — высоко волатильный актив, коррекция неизбежна. Собственно, именно это сейчас мы и наблюдаем. Вечером в понедельник, 22 февраля, самая популярная криптовалюта подешевела почти на 17 процентов, до 46 тысяч долларов.Однако адепты криптовалют уверены: биткоин отыграет свои позиции. Не исключено, что уже в этом году за "монету" будут давать 90 тысяч, указывает Эдуард Давыдов, партнер компании "NOA Circle". Илону Маску коррекция биткоина влетела в копеечку. Точнее, в 15 миллиардов долларов — настолько упали акции Tesla. По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, Маск утратил звание самого богатого человека на планете. Его опасения насчет "безрассудных" инвестиций оправдались. А реакция сотрудников на этот раз подвела."Каждый инвестор через некоторое время перепродает биткоин. В отличие от вложений в реальные финансовые активы, которые способны служить средством накопления, на криптовалюте можно лишь сорвать куш, зафиксировав прибыль на пике подъема. Спекулятивная природа рынка криптовалют предполагает профессиональное управление. Поэтому там практически не осталось мелких игроков, а манипуляции крупных держателей сильно влияют на курс", — говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Будущее биткоина очень туманно, считает собеседница агентства. Дело в том, что для него требуется очень энергоемкое оборудование. По последним расчетам, "монеты", находящиеся в обращении, потребляют около 78 терраватт в час — на уровне целой страны с населением 10-12 миллионов человек. Это вредит экологии. Поэтому, скорее всего, со временем "вредный" биткоин вытеснят более экологичные криптовалюты.Наверное, самый убежденный противник цифровых валют — миллиардер Уоррен Баффет. По его словам, они "не имеют какой-либо фундаментальной ценности, ничего не производят, не предоставляют услуг". "С точки зрения ценности — это ноль… все, что дают криптовалюты, — это надежду на то, что в будущем кто-то заплатит за них больше, чем вы", — напоминает он.Однако совершенно очевидно, что цифровая экономика невозможна без рынка криптовалюты. Другой вопрос — какое место займет на нем биткоин и насколько он будет стабилен.Достойная заменаВ данный момент рынок криптовалют находится на историческом максимуме и оценивается в 1,57 триллиона долларов. Главный конкурент биткоина — Etherium, капитализация которого превышает 200 миллиардов долларов. Также пользуется спросом токен биржи Binance. Кроме того, аналитики советуют присмотреться к VeChain, участвующему в совместных проектах с компаниями из классического финансового сектора. "Нынешняя цена биткоина отпугивает частных инвесторов. Многие считают, что уже поздно вкладываться. Однако есть арсенал альтернативных криптовалют — так называемые альткоины. Стоимость большинства из них — меньше десяти долларов. Но не стоит забывать, что каждая "монета" — это технология, и прежде чем инвестировать в тот или иной актив, его необходимо изучить", — говорит Руслан Исмаилов, инвестиционный советник компании ООО "ПФО Холдинг". Государству нужно следить за сверхприбыльными криптовалютами, отмечают аналитики. К слову, биткоин задумывался как децентрализованный инструмент хеджирования (страхования рисков) несовершенства банковской системы. "Однако, учитывая значение криптовалют в теневой экономике, их необходимо контролировать", — уточняет Эдуард Давыдов. С 1 января в России официально разрешили покупать, продавать и хранить криптовалюту, но расплачиваться ею за товары и услуги нельзя. А 17 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий соответствующее налогообложение.

https://ria.ru/20210224/bitkoin-1598745049.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, илон маск, s&p 500, tesla, биткоин, технологии, экономика