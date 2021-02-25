https://ria.ru/20210225/biden-1598858486.html

Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев

Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:13

2021-02-25T03:13

2021-02-25T03:13

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом.Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса."Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира", - добавил Байден. Наконец, по его словам, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США (гринкарту) в ежегодной лотерее.

https://ria.ru/20210223/bezdeystvie-1598633698.html

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сша

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2021

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире