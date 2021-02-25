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Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:13
2021-02-25T03:13
вашингтон
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом.Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса."Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира", - добавил Байден. Наконец, по его словам, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США (гринкарту) в ежегодной лотерее.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев

03:13 25.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев, сообщил Белый дом.
Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии коронавируса.
"(Прокламация) не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, например мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями", - заявил Байден.
"Она также мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира", - добавил Байден. Наконец, по его словам, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США (гринкарту) в ежегодной лотерее.
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