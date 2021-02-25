https://ria.ru/20210225/bezrabotitsa-1598934088.html
В Ленобласти сокращается безработица
В Ленобласти сокращается безработица
В Ленинградской области отмечается снижение безработицы, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:58
2021-02-25T14:58
2021-02-25T14:58
ленинградская область
безработица
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев— РИА Новости. В Ленинградской области отмечается снижение безработицы, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные областной Биржи труда.По его словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области составляет 1,96% – зарегистрирована 21 тысяча безработных. Тогда как еще на 1 января текущего года этот показатель был равен 2,89%, и количество безработных составляло 30 тысяч человек. "Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент в базе вакансий области 22 тысячи предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
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безработица, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев— РИА Новости.
В Ленинградской области отмечается снижение безработицы
, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные областной Биржи труда.
По его словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области составляет 1,96% – зарегистрирована 21 тысяча безработных. Тогда как еще на 1 января текущего года этот показатель был равен 2,89%, и количество безработных составляло 30 тысяч человек.
"Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент в базе вакансий области 22 тысячи предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
"С начала года 503 человека были направлены на обучение службой занятости. Из них 326 безработных, 36 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 5 пенсионеров. Уже завершили обучение и приобрели новые компетенции 39 человек. Еще 136 человек получают новые знания в рамках программы опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства. Десять жителей региона открыли свое дело с помощью грантов службы занятости", — сказал он.