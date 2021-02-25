Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210225/bezrabotitsa-1598934088.html
В Ленобласти сокращается безработица
В Ленобласти сокращается безработица
В Ленинградской области отмечается снижение безработицы, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:58
2021-02-25T14:58
ленинградская область
безработица
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152928/56/1529285607_0:274:2668:1775_1920x0_80_0_0_471045dde397030848f5dacb7e35c016.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев— РИА Новости. В Ленинградской области отмечается снижение безработицы, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные областной Биржи труда.По его словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области составляет 1,96% – зарегистрирована 21 тысяча безработных. Тогда как еще на 1 января текущего года этот показатель был равен 2,89%, и количество безработных составляло 30 тысяч человек. "Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент в базе вакансий области 22 тысячи предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
https://ria.ru/20210224/sotsgarantii-1598821956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152928/56/1529285607_0:24:2668:2025_1920x0_80_0_0_3c139bcb12a303139a4bbe27fc568031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безработица, общество

В Ленобласти сокращается безработица

14:58 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители на ярмарке вакансий
Посетители на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев— РИА Новости. В Ленинградской области отмечается снижение безработицы, с начала 2021 года были трудоустроены 2,7 тысячи жителей области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные областной Биржи труда.
По его словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области составляет 1,96% – зарегистрирована 21 тысяча безработных. Тогда как еще на 1 января текущего года этот показатель был равен 2,89%, и количество безработных составляло 30 тысяч человек.
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 18:12Ленинградская область
В Ленобласти утвердили закон о соцгарантиях
"Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент в базе вакансий области 22 тысячи предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
"С начала года 503 человека были направлены на обучение службой занятости. Из них 326 безработных, 36 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 5 пенсионеров. Уже завершили обучение и приобрели новые компетенции 39 человек. Еще 136 человек получают новые знания в рамках программы опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства. Десять жителей региона открыли свое дело с помощью грантов службы занятости", — сказал он.
 
Ленинградская областьБезработицаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
03:01РЕН ТВ: в Москве жестоко избили музыканта "Машины времени"
Лента новостейМолния