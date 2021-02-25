https://ria.ru/20210225/berns-1598910535.html
Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"
Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"
Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:14
2021-02-25T13:14
2021-02-25T16:44
россия
уильям бернс
центральное разведывательное управление
фонд карнеги
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97149/93/971499326_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_2ca4336217b76b4fda811ea13eb8b4a0.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты обратили внимание Пескова на слова Бернса о том, что его седые волосы — "преимущественно результат работы в России и взаимодействия с Владимиром Путиным", и поинтересовались, что могло добавить ему седины во время работы в Москве."Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев", — сказал на это пресс-секретарь.Он добавил, что Бернс хорошо понимал Россию, "точки натяжения" в российско-американских отношениях и никогда не был "глупым ястребом".Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, а в 2014-м, после 33 лет дипломатической карьеры, завершил внешнеполитическую службу. Сейчас он возглавляет Фонд Карнеги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/1592756414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tsru-1598848131.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/97149/93/971499326_0:0:2646:1986_1920x0_80_0_0_5ccd2e484fdfd89454fa696b789331d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире