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Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"
Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"
Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:14
2021-02-25T16:44
россия
уильям бернс
центральное разведывательное управление
фонд карнеги
дмитрий песков
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сша
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты обратили внимание Пескова на слова Бернса о том, что его седые волосы — "преимущественно результат работы в России и взаимодействия с Владимиром Путиным", и поинтересовались, что могло добавить ему седины во время работы в Москве."Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев", — сказал на это пресс-секретарь.Он добавил, что Бернс хорошо понимал Россию, "точки натяжения" в российско-американских отношениях и никогда не был "глупым ястребом".Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, а в 2014-м, после 33 лет дипломатической карьеры, завершил внешнеполитическую службу. Сейчас он возглавляет Фонд Карнеги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/1592756414.html
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россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"

13:14 25.02.2021 (обновлено: 16:44 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУильям Бернс и Майкл Макфол посетили МИД РФ
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты обратили внимание Пескова на слова Бернса о том, что его седые волосы — "преимущественно результат работы в России и взаимодействия с Владимиром Путиным", и поинтересовались, что могло добавить ему седины во время работы в Москве.
Уильям Бернс меняет профессию. ЦРУ впервые возглавит карьерный дипломат - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 17:55Акценты
Уильям Бернс меняет профессию. ЦРУ впервые возглавит карьерный дипломат
"Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев", — сказал на это пресс-секретарь.
Он добавил, что Бернс хорошо понимал Россию, "точки натяжения" в российско-американских отношениях и никогда не был "глупым ястребом".

"Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном", — подчеркнул Песков.

Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, а в 2014-м, после 33 лет дипломатической карьеры, завершил внешнеполитическую службу. Сейчас он возглавляет Фонд Карнеги.
Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс. Архив - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 21:53
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РоссияУильям БернсЦентральное разведывательное управлениеФонд КарнегиДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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