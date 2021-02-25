https://ria.ru/20210225/berns-1598910535.html

Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"

Песков: кандидат на пост главы ЦРУ никогда не был "глупым ястребом"

Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:14

2021-02-25T13:14

2021-02-25T16:44

россия

уильям бернс

центральное разведывательное управление

фонд карнеги

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах и понимал важность диалога Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты обратили внимание Пескова на слова Бернса о том, что его седые волосы — "преимущественно результат работы в России и взаимодействия с Владимиром Путиным", и поинтересовались, что могло добавить ему седины во время работы в Москве."Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев", — сказал на это пресс-секретарь.Он добавил, что Бернс хорошо понимал Россию, "точки натяжения" в российско-американских отношениях и никогда не был "глупым ястребом".Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, а в 2014-м, после 33 лет дипломатической карьеры, завершил внешнеполитическую службу. Сейчас он возглавляет Фонд Карнеги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/1592756414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tsru-1598848131.html

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россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире