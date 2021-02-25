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В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России
В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:18
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россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом. "Никто не собирается опускать руки", — подытожил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не назначена.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России

14:18 25.02.2021 (обновлено: 17:24 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.

"Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны, а неудачи в ней объясняются различными факторами, которые мешают работе", — заявил Песков.

Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом.
"Никто не собирается опускать руки", — подытожил Песков.
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Всемирный банк спрогнозировал уровень бедности в России
Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не назначена.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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