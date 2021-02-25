В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России
14:18 25.02.2021 (обновлено: 17:24 25.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.
"Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны, а неудачи в ней объясняются различными факторами, которые мешают работе", — заявил Песков.
Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом.
"Никто не собирается опускать руки", — подытожил Песков.
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Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не назначена.