https://ria.ru/20210225/bednost-1598924677.html

В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России

В Кремле рассказали о борьбе с бедностью в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:18

2021-02-25T14:18

2021-02-25T17:24

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в России решается вопрос с бедностью.Он пообещал, что работа продолжится самым серьезным образом. "Никто не собирается опускать руки", — подытожил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что в предстоящем послании Путин с большой долей вероятности будет говорить о бедности. Песков подчеркнул, что речь идет именно о борьбе с бедностью, а не с нищетой.Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не назначена.

https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485922.html

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество