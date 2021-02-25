https://ria.ru/20210225/bashkiriya-1598995358.html
В Башкирии объяснили задержание двух министров
В Башкирии объяснили задержание двух министров
Два министра Башкирии задержаны следственными органами по расследованию эпизода неэффективных трат при строительстве очистных сооружений, а не из-за коррупции,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:27
2021-02-25T19:27
2021-02-25T19:27
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радий хабиров
республика башкортостан
кумертау
происшествия
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Два министра Башкирии задержаны следственными органами по расследованию эпизода неэффективных трат при строительстве очистных сооружений, а не из-за коррупции, хищений или других тяжких преступлений, прокомментировала РИА Новости пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова.Ранее сообщалось, что в 2017 году в Кумертау по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день не введены в эксплуатацию. При этом подрядчик получил за работу 95 миллионов рублей из государственной казны. Следственные органы выяснили, что акт приемки нового сооружения был подписан должностными лицами несмотря на то, что к объекту не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.В феврале по уголовному делу был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Сейчас он под домашним арестом. В четверг по этому же делу правоохранители задержали министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, который в момент строительства очистных сооружений был мэром Кумертау.Комментируя задержания чиновников регионального правительства, Ихсанова подчеркнула, что "общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбева в команде Радия Хабирова".Она отметила, власти региона "глубоко убеждены в компетентности силовых структур, которые, безусловно, должны проверять любые сигналы". "В каждом конкретном случае они имеют достаточный профессионализм, чтобы прийти к объективному решению о виновности или невиновности любого человека, том числе и чиновника", - сказала Ихсанова.
https://ria.ru/20210225/rastrata-1598951014.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, радий хабиров, республика башкортостан, кумертау, происшествия
УФА, 25 фев – РИА Новости. Два министра Башкирии задержаны следственными органами по расследованию эпизода неэффективных трат при строительстве очистных сооружений, а не из-за коррупции, хищений или других тяжких преступлений, прокомментировала РИА Новости пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Кумертау
по госконтракту были построены очистные сооружения, которые по сей день не введены в эксплуатацию. При этом подрядчик получил за работу 95 миллионов рублей из государственной казны. Следственные органы выяснили, что акт приемки нового сооружения был подписан должностными лицами несмотря на то, что к объекту не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
В феврале по уголовному делу был задержан министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году руководил управлением капитального строительства региона. Сейчас он под домашним арестом. В четверг по этому же делу правоохранители задержали министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, который в момент строительства очистных сооружений был мэром Кумертау.
Комментируя задержания чиновников регионального правительства, Ихсанова подчеркнула, что "общение с силовыми структурами не связано со временем работы ни Бориса Беляева, ни Рамзиля Кучарбева в команде Радия Хабирова
".
"Беляев и Кучарбаев проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями. Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах. Что касается самого объекта, насколько мне известно, он построен, но не введен в эксплуатацию", - пояснила собеседница агентства.
Она отметила, власти региона "глубоко убеждены в компетентности силовых структур, которые, безусловно, должны проверять любые сигналы". "В каждом конкретном случае они имеют достаточный профессионализм, чтобы прийти к объективному решению о виновности или невиновности любого человека, том числе и чиновника", - сказала Ихсанова.