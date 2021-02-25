https://ria.ru/20210225/banki-1598864132.html

Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:31

2021-02-25T08:31

2021-02-25T08:31

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.Основную долю вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков вырос на 0,3% - до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.Банки также имели в активах на начало текущего месяца долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 461 миллиард рублей."Ценные бумаги, в особенности такие низковолатильные как КОБР, ОФЗ и прочие инструменты с минимальным уровнем риска, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы - в основном, конечно, крупных игроков - возможны разные сценарии", - прокомментировал РИА Новости перспективы старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.Эксперт не исключил, что в будущем банки могут еще снизить вложения в купонные облигации Банка России на фоне их достаточно слабой доходности по сравнению с прочими инструментами.

https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика