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Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня
Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня
Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:31
2021-02-25T08:31
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.Основную долю вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков вырос на 0,3% - до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.Банки также имели в активах на начало текущего месяца долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 461 миллиард рублей."Ценные бумаги, в особенности такие низковолатильные как КОБР, ОФЗ и прочие инструменты с минимальным уровнем риска, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы - в основном, конечно, крупных игроков - возможны разные сценарии", - прокомментировал РИА Новости перспективы старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.Эксперт не исключил, что в будущем банки могут еще снизить вложения в купонные облигации Банка России на фоне их достаточно слабой доходности по сравнению с прочими инструментами.
https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

08:31 25.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.
Основную долю вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков вырос на 0,3% - до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться - на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.
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Банки также имели в активах на начало текущего месяца долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 461 миллиард рублей.
"Ценные бумаги, в особенности такие низковолатильные как КОБР, ОФЗ и прочие инструменты с минимальным уровнем риска, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы - в основном, конечно, крупных игроков - возможны разные сценарии", - прокомментировал РИА Новости перспективы старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.
Эксперт не исключил, что в будущем банки могут еще снизить вложения в купонные облигации Банка России на фоне их достаточно слабой доходности по сравнению с прочими инструментами.
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