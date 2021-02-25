https://ria.ru/20210225/avtomat-1598905203.html

Принц Абу-Даби заинтересовался новым АК-19

Принц Абу-Даби заинтересовался новым АК-19

Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:50

2021-02-25T12:50

2021-02-25T13:18

ак-19

калашников (концерн)

оаэ

оружие

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911151_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_a49f3d887c24ae448b0895bc1d08951c.jpg

АБУ-ДАБИ, 25 фев - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими автоматом АК-19 и пистолетом Лебедева (ПЛК), заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".Оба образца стрелкового оружия демонстрируются за рубежом впервые.Принц "высоко оценил эргономику" пистолета Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова", заявляют в компании.Новый автомат АК-19 создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.ПЛК создан под западный патрон 9 на 19 миллиметров Parabellum. Компактные размеры пистолета позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни.

https://ria.ru/20210215/kalashnikov-1597587464.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-19, калашников (концерн), оаэ, оружие, технологии