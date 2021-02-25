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Принц Абу-Даби заинтересовался новым АК-19
Принц Абу-Даби заинтересовался новым АК-19
Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:50
2021-02-25T12:50
2021-02-25T13:18
ак-19
калашников (концерн)
оаэ
оружие
технологии
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АБУ-ДАБИ, 25 фев - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими автоматом АК-19 и пистолетом Лебедева (ПЛК), заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".Оба образца стрелкового оружия демонстрируются за рубежом впервые.Принц "высоко оценил эргономику" пистолета Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова", заявляют в компании.Новый автомат АК-19 создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.ПЛК создан под западный патрон 9 на 19 миллиметров Parabellum. Компактные размеры пистолета позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни.
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ак-19, калашников (концерн), оаэ, оружие, технологии
АБУ-ДАБИ, 25 фев - РИА Новости.
Наследный принц Абу-Даби
, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ
шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими автоматом АК-19
и пистолетом Лебедева (ПЛК), заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".
Оба образца стрелкового оружия демонстрируются за рубежом впервые.
"В ходе визита на международную выставку IDEX-2021 наследный принц осмотрел экспозицию ГК "Калашников". Его особый интерес вызвали главные новинки "Калашникова" на выставке - автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 миллиметров и ПЛК", - сказали в пресс-службе.
Принц "высоко оценил эргономику" пистолета Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова", заявляют в компании.
Новый автомат АК-19 создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.
По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.
ПЛК создан под западный патрон 9 на 19 миллиметров Parabellum. Компактные размеры пистолета позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни.