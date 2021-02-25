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https://ria.ru/20210225/auktsion-1598889616.html
Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут и продадут на торгах
Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут и продадут на торгах
Никогда не выставлявшаяся картина Винсента Ван Гога будет продана на торгах Sotheby's в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:32
2021-02-25T13:32
культура
новости культуры
выставки
музеи
винсент ван гог
sotheby's
гонконг
париж
амстердам
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никогда не выставлявшаяся картина Винсента Ван Гога будет продана на торгах Sotheby's в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской столице, а также в Амстердаме и Гонконге, сообщает портал ARTnews."Уличная сцена в Монмартре" была создана Ван Гогом в 1887 году, когда он проживал в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра - ветряная мельница "Мулен де ла Галетт". Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.Предварительная оценка картины составляет 5-8 миллионов евро. Торги намечены на 25 марта.
https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html
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новости культуры, выставки, музеи, винсент ван гог, sotheby's , гонконг, париж, амстердам

Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут и продадут на торгах

13:32 25.02.2021
 
© Sotheby’sКартина "Уличная сцена в Монмартре" художника Ван Гога
Картина Уличная сцена в Монмартре художника Ван Гога - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sotheby’s
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никогда не выставлявшаяся картина Винсента Ван Гога будет продана на торгах Sotheby's в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской столице, а также в Амстердаме и Гонконге, сообщает портал ARTnews.
"Уличная сцена в Монмартре" была создана Ван Гогом в 1887 году, когда он проживал в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра - ветряная мельница "Мулен де ла Галетт". Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.
"Очень немногие картины Ван Гога монмартского периода остаются в частных коллекциях, а не в престижных музейных собраниях по всему миру. Появление на рынке работы такого калибра из такой легендарной серии, вне сомнения, может рассматриваться как очень значимое событие…", - говорится в заявлении представителей Sotheby's.
Предварительная оценка картины составляет 5-8 миллионов евро. Торги намечены на 25 марта.
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