https://ria.ru/20210225/auktsion-1598889616.html

Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут и продадут на торгах

Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут и продадут на торгах

Никогда не выставлявшаяся картина Винсента Ван Гога будет продана на торгах Sotheby's в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:32

2021-02-25T13:32

2021-02-25T13:32

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гонконг

париж

амстердам

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никогда не выставлявшаяся картина Винсента Ван Гога будет продана на торгах Sotheby's в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской столице, а также в Амстердаме и Гонконге, сообщает портал ARTnews."Уличная сцена в Монмартре" была создана Ван Гогом в 1887 году, когда он проживал в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра - ветряная мельница "Мулен де ла Галетт". Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.Предварительная оценка картины составляет 5-8 миллионов евро. Торги намечены на 25 марта.

https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html

гонконг

париж

амстердам

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новости культуры, выставки, музеи, винсент ван гог, sotheby's , гонконг, париж, амстердам