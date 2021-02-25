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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210225/aromaty-1598880186.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь
Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь
Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
2021-02-25T12:00
2021-02-25T12:00
яснопонятно
подкаст
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Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь
Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно «слушают» и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
audio/mpeg
Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь
Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно «слушают» и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
audio/mpeg
Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдёт всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

12:00 25.02.2021
 
ЯсноПонятно
Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?
Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдёт всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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