https://ria.ru/20210225/aromaty-1598880186.html

Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Подкаст "ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка?

2021-02-25T12:00

2021-02-25T12:00

2021-02-25T12:00

яснопонятно

подкаст

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Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно «слушают» и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка? audio/mpeg

Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь Как мы распознаём запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно «слушают» и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам? Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка? audio/mpeg

Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами? Где искать универсальный аромат, который подойдёт всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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