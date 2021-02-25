В ООН прокомментировали ситуацию в Армении
20:33 25.02.2021 (обновлено: 20:44 25.02.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
© Sputnik / Арам Нерсесян
ООН, 25 фев – РИА Новости. В ООН обеспокоены событиями в Армении, призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий", - сказал Дюжаррик.
"Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу", - добавил он.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.