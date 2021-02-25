https://ria.ru/20210225/armeniya-1599003195.html

В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

В ООН обеспокоены событиями в Армении, призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:33

2021-02-25T20:33

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ситуация в армении

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армения

в мире

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ООН, 25 фев – РИА Новости. В ООН обеспокоены событиями в Армении, призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу", - добавил он.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/barrikady-1599002532.html

армения

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