https://ria.ru/20210225/armeniya-1598996739.html

Минобороны России ответило на слова Пашиняна об "Искандерах"

Минобороны России ответило на слова Пашиняна об "Искандерах"

Армянская армия не использовала "Искандеры" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил, заявили РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:42

2021-02-25T19:42

2021-02-25T19:42

ситуация в армении

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Армянская армия не использовала "Искандеры" во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил, заявили в российском Минобороны.Представители военного ведомства отметили, что "с недоумением и удивлением" ознакомилось с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" якобы не взорвались или взорвались частично.Кроме того, в Минобороны напомнили, что "Искандеры" не раз успешно использовали в Сирии против боевиков. Это позволяет говорить, подчеркнули в Москве, что производимый в России комплекс - лучший в мире и в своем классе.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

россия

армения

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ситуация в армении, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире