https://ria.ru/20210225/armeniya-1598977977.html

Евросоюз прокомментировал ситуацию в Армении

Евросоюз прокомментировал ситуацию в Армении

Европейский союз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает все стороны к сдержанности и спокойствию, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:59

2021-02-25T17:59

2021-02-25T18:11

никол пашинян

армен саркисян

ситуация в армении

евросоюз

армения

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Европейский союз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает все стороны к сдержанности и спокойствию, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.В четверг в Ереване были устроены акции сторонников и противников премьера Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Оппозиция объявила, что акции протеста у здания парламента будут бессрочными. Позже Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям.В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. "Поддержание демократического и конституционного порядка – это единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы", - подчеркивается в документе.В четверг генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598945880.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598955211.html

армения

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никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, евросоюз, армения, в мире