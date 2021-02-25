Евросоюз прокомментировал ситуацию в Армении
17:59 25.02.2021 (обновлено: 18:11 25.02.2021)
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Европейский союз внимательно следит за ситуацией в Армении и призывает все стороны к сдержанности и спокойствию, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
В четверг в Ереване были устроены акции сторонников и противников премьера Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Оппозиция объявила, что акции протеста у здания парламента будут бессрочными. Позже Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям.
"Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении. Призываем всех участников событий проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия необходимо решать политическим путем диалога. "Поддержание демократического и конституционного порядка – это единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы", - подчеркивается в документе.
Вчера, 15:50Пашинян пригрозил противникам арестами
В четверг генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".