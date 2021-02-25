Армянская оппозиция опровергла заявления о попытке госпереворота в стране
14:40 25.02.2021 (обновлено: 14:56 25.02.2021)
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян заявил, что происходящее в республике не является попыткой переворота.
"Это не переворот, у армии есть конституционное право указать на главного врага, который угрожает безопасности Армении, и она указала, заявив, что это Никол Пашинян", - заявил Манукян на митинге оппозиции.
Он призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.
По его словам, "власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией". "Нам нужна решимость и сдержанность. Дело уже завершается, мы должны изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями", - сказал Манукян.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Вчера, 14:27Генштаб Армении выступил с новым обращением