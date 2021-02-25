https://ria.ru/20210225/armeniya-1598929367.html

Армянская оппозиция опровергла заявления о попытке госпереворота в стране

Армянская оппозиция опровергла заявления о попытке госпереворота в стране

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян заявил, что происходящее в республике не является попыткой переворота. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:40

2021-02-25T14:40

2021-02-25T14:56

никол пашинян

армен саркисян

ситуация в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян заявил, что происходящее в республике не является попыткой переворота.Он призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.По его словам, "власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией". "Нам нужна решимость и сдержанность. Дело уже завершается, мы должны изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями", - сказал Манукян.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/genshtab-1598926771.html

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никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, армения, в мире