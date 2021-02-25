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Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна
Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:10
2021-02-25T11:10
2021-02-25T14:09
ситуация в армении
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ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости. Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении военных.В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.
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РИА Новости
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ситуация в армении, армения, в мире
ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости. Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Накануне президент Армении Армен Саркисян
по предложению Пашиняна
уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
"Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении военных.
В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.
Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.