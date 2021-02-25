https://ria.ru/20210225/armeniya-1598883402.html

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна

Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:10

2021-02-25T11:10

2021-02-25T14:09

ситуация в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости. Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении военных.В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, армения, в мире