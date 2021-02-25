Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20210225/armata-1598859233.html
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:42
2021-02-25T03:57
новое оружие россии
россия
т-14
армата
ростех
уралвагонзавод
москва
армия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152691/83/1526918393_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_df3cd3ed38f9aef0e3fbf32d7d8832b4.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения."Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.
https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html
https://ria.ru/20210221/armata-1598468140.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152691/83/1526918393_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a775ecffc6a96ed74c3ecd7d9493fd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, т-14, армата, ростех, уралвагонзавод, москва, армия, технологии, безопасность

Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"

03:42 25.02.2021 (обновлено: 03:57 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России – завтра"
Танк Т-14 Армата на выставке Армия России – завтра - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.

"Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", — заявил источник.

Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения.
"Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 14:18Новое оружие России
Шесть зарубежных стран хотят закупить "Армату"
Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.
В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.
Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.
Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 12:59Новое оружие России
Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года
 
Новое оружие РоссииРоссияТ-14АрматаРостехУралвагонзаводМоскваАрмияТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния