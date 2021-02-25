https://ria.ru/20210225/armata-1598859233.html

Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"

Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"

Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:42

2021-02-25T03:42

2021-02-25T03:57

новое оружие россии

россия

т-14

армата

ростех

уралвагонзавод

москва

армия

технологии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения."Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.

https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html

https://ria.ru/20210221/armata-1598468140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-14, армата, ростех, уралвагонзавод, москва, армия, технологии, безопасность