https://ria.ru/20210225/armata-1598859233.html
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:42
2021-02-25T03:42
2021-02-25T03:57
новое оружие россии
россия
т-14
армата
ростех
уралвагонзавод
москва
армия
технологии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения."Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.
https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html
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россия, т-14, армата, ростех, уралвагонзавод, москва, армия, технологии, безопасность
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Система управления огнем танка Т-14 "Армата
" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.
"Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", — заявил источник.
Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения.
"Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.
Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.
В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод
" (входит в Ростех
) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.
Основной танк Т-14 разработан в Уральском
конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве
проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.
Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.