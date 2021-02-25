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Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"
Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:24
2021-02-25T16:33
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.Белойвану обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, "за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.Белойвана объявили в федеральный розыск в минувшем июле после того, как он несколько раз пропустил вызовы на допрос, заявляли в Следственном комитете.Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.
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москва, россия, происшествия

Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"

16:24 25.02.2021 (обновлено: 16:33 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.
Белойвану обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, "за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.
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Белойвана объявили в федеральный розыск в минувшем июле после того, как он несколько раз пропустил вызовы на допрос, заявляли в Следственном комитете.
Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.
Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.
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