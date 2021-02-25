https://ria.ru/20210225/arest-1598955741.html

Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"

Суд заочно арестовал хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:24

2021-02-25T16:24

2021-02-25T16:33

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.Белойвану обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, "за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов". Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.Белойвана объявили в федеральный розыск в минувшем июле после того, как он несколько раз пропустил вызовы на допрос, заявляли в Следственном комитете.Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.

https://ria.ru/20200727/1574888757.html

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москва, россия, происшествия