https://ria.ru/20210225/arest-1598880349.html

СК просит заочно арестовать владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

СК просит заочно арестовать владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:57

2021-02-25T10:57

2021-02-25T11:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте объявленного в международный розыск владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Кокая добавила, что Белойван обвиняется по ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере), он объявлен в международный розыск. Максимальная санкция по статье - 7 лет лишения свободы.Белойвана объявили в федеральный розыск в июле 2020 года по возбужденному в феврале уголовному делу о сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Бизнесмена неоднократно вызывали на допрос, но он не приходил, сообщал столичный главк СК РФ.Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019-го Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.

https://ria.ru/20210118/otvetstvennost-1593442977.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия