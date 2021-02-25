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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/afrika-1598988951.html
Эксперт оценил влияние вакцины "Спутник V" на позиции России в Африке
Эксперт оценил влияние вакцины "Спутник V" на позиции России в Африке
Вакцина от коронавируса "Спутник V" становится важнейшим стратегическим средством для укрепления позиций России в Африке, считает директор Института Африки РАН... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:50
2021-02-25T18:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
западная европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сергей абрамов
африка
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" становится важнейшим стратегическим средством для укрепления позиций России в Африке, считает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял РИА Новости, что частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года.По ее мнению, у России появился шанс укрепить свои позиции в Африке. "Дело в том, что российская вакцина "Спутник V", которая сейчас все больше завоевывает международные позиции, стала по сути очень важным стратегическим оружием в наших руках. В условиях пандемии вакцина является таким же востребованным товаром, как энергоресурсы, продовольствие, то есть товары первой необходимости", - отметила она.Эксперт подчеркнула, что российская вакцина имеет большие перспективы с точки зрения освоения новых рынков. "По подсчетам наших коллег из Западной Европы, если Россия будет активно продвигать свою вакцину теми темпами, которыми она ее продвигает сегодня, то она получит 25 миллиардов долларов в 2021 году", - сказала Абрамова. В качестве сравнения она указала, что Россия в 2020 году экспортировала вооружения на сумму 11,3 миллиарда долларов, а зерновых – на 25 миллиардов долларов.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, западная европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сергей абрамов, африка, в мире

Эксперт оценил влияние вакцины "Спутник V" на позиции России в Африке

18:50 25.02.2021 (обновлено: 18:51 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" становится важнейшим стратегическим средством для укрепления позиций России в Африке, считает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял РИА Новости, что частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года.

"Российская Федерация, произведя вакцину первой в мире, получила очень важное стратегическое средство мягкой силы при взаимодействии с Африкой. Используя и распространяя эту вакцину в Африке, Россия возвращается к той роли, которую играл в свое время Советский Союз, то есть к роли страны, которая оказывает колоссальную гуманитарную помощь африканским государствам", - сказала Абрамова в ходе конференции "Африка и формирование новой системы международных отношений".

По ее мнению, у России появился шанс укрепить свои позиции в Африке. "Дело в том, что российская вакцина "Спутник V", которая сейчас все больше завоевывает международные позиции, стала по сути очень важным стратегическим оружием в наших руках. В условиях пандемии вакцина является таким же востребованным товаром, как энергоресурсы, продовольствие, то есть товары первой необходимости", - отметила она.
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 16:48Распространение коронавируса
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Эксперт подчеркнула, что российская вакцина имеет большие перспективы с точки зрения освоения новых рынков. "По подсчетам наших коллег из Западной Европы, если Россия будет активно продвигать свою вакцину теми темпами, которыми она ее продвигает сегодня, то она получит 25 миллиардов долларов в 2021 году", - сказала Абрамова. В качестве сравнения она указала, что Россия в 2020 году экспортировала вооружения на сумму 11,3 миллиарда долларов, а зерновых – на 25 миллиардов долларов.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг сообщил о том, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗападная ЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСергей АбрамовАфрикаВ мире
 
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