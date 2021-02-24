https://ria.ru/20210224/zrenie-1598705135.html
Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
Улучшить зрение без операций возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день. Об этом сообщает abc.es со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T03:48
2021-02-24T03:48
2021-02-24T03:51
зрение
весь мир
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Улучшить зрение без операций возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день. Об этом сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.По словам медика, глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум.Первый метод, который советует применять Хирамацу, — упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Явные наступят через 28 дней.Второй метод - термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.Третий метод — употребление шпината. Его нужно включить в свой рацион, так как шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.Ранее стало известно, что морковь, крестоцветные овощи, ягоды и полиненасыщенные жиры способствуют поддержанию метаболических процессов в сосудах глаз. Как рассказала офтальмолог-хирург городской клинической больницы №17 Марина Дорохова, особенное внимание следует уделять уровню глюкозы в крови, так как повышенный сахар ведет к постепенному ухудшению зрения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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зрение, весь мир
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Улучшить зрение
без операций возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день. Об этом сообщает abc.es
со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.
По словам медика, глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум.
Первый метод, который советует применять Хирамацу, — упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Явные наступят через 28 дней.
Второй метод - термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.
Третий метод — употребление шпината. Его нужно включить в свой рацион, так как шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.
Ранее стало известно, что морковь, крестоцветные овощи, ягоды и полиненасыщенные жиры способствуют поддержанию метаболических процессов в сосудах глаз. Как рассказала офтальмолог-хирург городской клинической больницы №17 Марина Дорохова, особенное внимание следует уделять уровню глюкозы в крови, так как повышенный сахар ведет к постепенному ухудшению зрения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>