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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса
Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:23
2021-02-24T06:23
2021-02-24T06:23
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Отмечается, что на орбите ожидания аппарат пробудет около трех месяцев. Посадка зонда запланирована на май-июнь.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.Аппарат находится в полете уже 215 дней, от Земли он удалился на расстояние примерно в 212 миллионов километров.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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марс, космос - риа наука, китай
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости.
Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса
, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
"Двадцать четверного февраля в 6.29 по пекинскому времени (1.29 мск - ред.) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" произвел третье торможение и успешно вышел на марсианскую орбиту ожидания", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на орбите ожидания аппарат пробудет около трех месяцев. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
.
Аппарат находится в полете уже 215 дней, от Земли
он удалился на расстояние примерно в 212 миллионов километров.
В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай
сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.