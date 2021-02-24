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Наука
https://ria.ru/20210224/zond-1598707512.html
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса
Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:23
2021-02-24T06:23
наука
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Отмечается, что на орбите ожидания аппарат пробудет около трех месяцев. Посадка зонда запланирована на май-июнь.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.Аппарат находится в полете уже 215 дней, от Земли он удалился на расстояние примерно в 212 миллионов километров.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/mars-1598658697.html
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марс, космос - риа наука, китай

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса

06:23 24.02.2021
 
© AP Photo / CNSAКитайский зонд "Тяньвэнь-1"
Китайский зонд Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / CNSA
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
"Двадцать четверного февраля в 6.29 по пекинскому времени (1.29 мск - ред.) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" произвел третье торможение и успешно вышел на марсианскую орбиту ожидания", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на орбите ожидания аппарат пробудет около трех месяцев. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Аппарат находится в полете уже 215 дней, от Земли он удалился на расстояние примерно в 212 миллионов километров.
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В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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