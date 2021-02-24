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Путин впервые встретился с президентом Киргизии Жапаровым
Путин впервые встретился с президентом Киргизии Жапаровым
В Кремле прошли переговоры лидеров России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:50
2021-02-24T16:50
2021-02-24T17:50
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садыр жапаров
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры лидеров России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова.Путин поблагодарил коллегу за сохранение государственного статуса русского языка, отметив, что это дает гражданам соседнего государства преимущества для трудоустройства в России."Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России", — сказал он в ходе двусторонней встречи в Кремле.Путин заверил, что российские власти со своей стороны будут делать все необходимое, чтобы сохранялась возможность изучения русского языка киргизами на родине.Во время встречи Жапаров отметил, что Бишкек продолжит укреплять сотрудничество с Москвой и надеется развивать союзнические отношения. Также он заявил о намерении поддерживать контакты с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.Помимо этого, он рассказал о планах начать вакцинацию от коронавируса — накануне власти страны зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Он поблагодарил Москву за поддержку в борьбе с пандемией."Хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины признается со стороны мирового сообщества", — сказал он.Также Жапаров пригласил Путина в Киргизию.Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Жапарова. Он продлится два дня и продолжится завтра. Киргизский лидер встретится с премьером-министром Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Жапаров одержал победу на внеочередных выборах, которые состоялись 10 января. Решение об их проведении приняли после политического кризиса в октябре прошлого года и отставки Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20210224/zhaparov-1598726001.html
https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
В Кремле прошли переговоры лидеров России и Киргизии Владимира Путина
и Садыра Жапарова
.
Путин поблагодарил коллегу за сохранение государственного статуса русского языка, отметив, что это дает гражданам соседнего государства преимущества для трудоустройства в России.
"Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России", — сказал он в ходе двусторонней встречи в Кремле.
Путин заверил, что российские власти со своей стороны будут делать все необходимое, чтобы сохранялась возможность изучения русского языка киргизами на родине.
Во время встречи Жапаров отметил, что Бишкек продолжит укреплять сотрудничество с Москвой и надеется развивать союзнические отношения. Также он заявил о намерении поддерживать контакты с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.
"Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны", — подчеркнул Жапаров.
Помимо этого, он рассказал о планах начать вакцинацию от коронавируса — накануне власти страны зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Он поблагодарил Москву за поддержку в борьбе с пандемией.
"Хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины признается со стороны мирового сообщества", — сказал он.
Также Жапаров пригласил Путина в Киргизию.
Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Жапарова. Он продлится два дня и продолжится завтра. Киргизский лидер встретится с премьером-министром Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Жапаров одержал победу на внеочередных выборах, которые состоялись 10 января. Решение об их проведении приняли после политического кризиса в октябре прошлого года и отставки Сооронбая Жээнбекова.