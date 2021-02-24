https://ria.ru/20210224/yazyk-1598808858.html

Путин впервые встретился с президентом Киргизии Жапаровым

Путин впервые встретился с президентом Киргизии Жапаровым

В Кремле прошли переговоры лидеров России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:50

2021-02-24T16:50

2021-02-24T17:50

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры лидеров России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова.Путин поблагодарил коллегу за сохранение государственного статуса русского языка, отметив, что это дает гражданам соседнего государства преимущества для трудоустройства в России."Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России", — сказал он в ходе двусторонней встречи в Кремле.Путин заверил, что российские власти со своей стороны будут делать все необходимое, чтобы сохранялась возможность изучения русского языка киргизами на родине.Во время встречи Жапаров отметил, что Бишкек продолжит укреплять сотрудничество с Москвой и надеется развивать союзнические отношения. Также он заявил о намерении поддерживать контакты с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.Помимо этого, он рассказал о планах начать вакцинацию от коронавируса — накануне власти страны зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Он поблагодарил Москву за поддержку в борьбе с пандемией."Хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины признается со стороны мирового сообщества", — сказал он.Также Жапаров пригласил Путина в Киргизию.Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Жапарова. Он продлится два дня и продолжится завтра. Киргизский лидер встретится с премьером-министром Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Жапаров одержал победу на внеочередных выборах, которые состоялись 10 января. Решение об их проведении приняли после политического кризиса в октябре прошлого года и отставки Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20210224/zhaparov-1598726001.html

https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html

https://ria.ru/20210122/yazyk-1594164364.html

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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире