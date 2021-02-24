Минобороны Абхазии наградило медалями российских военных врачей
01:10 24.02.2021 (обновлено: 01:11 24.02.2021)
СУХУМ, 24 фев – РИА Новости. Военных врачей Минобороны РФ наградили медалями и дипломами оборонного ведомства Абхазии за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
"В День защитника Отечества специалистов мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа в Абхазии наградили ведомственными медалями и дипломами Минобороны Абхазии за помощь в борьбе с COVID-19", - сказали в пресс-службе.
Торжественная церемония состоялась на территории санатория "Айтар" в Сухуме, где расположен госпиталь. На мероприятии присутствовали советник посольства РФ в РА Владислав Нечипоренко, заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, вице-премьер республики Сергей Пустовалов, заместитель министра обороны Абхазия Нодар Авидзба.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом.
В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
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