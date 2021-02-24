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Минобороны Абхазии наградило медалями российских военных врачей

Минобороны Абхазии наградило медалями российских военных врачей

Военных врачей Минобороны РФ наградили медалями и дипломами оборонного ведомства Абхазии за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:10

2021-02-24T01:10

2021-02-24T01:11

распространение коронавируса

россия

абхазия

в мире

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СУХУМ, 24 фев – РИА Новости. Военных врачей Минобороны РФ наградили медалями и дипломами оборонного ведомства Абхазии за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Торжественная церемония состоялась на территории санатория "Айтар" в Сухуме, где расположен госпиталь. На мероприятии присутствовали советник посольства РФ в РА Владислав Нечипоренко, заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, вице-премьер республики Сергей Пустовалов, заместитель министра обороны Абхазия Нодар Авидзба.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больных COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом.В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

россия

абхазия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абхазия, в мире