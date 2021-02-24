https://ria.ru/20210224/voda-1598740856.html

В Каспийске более 20 человек отравились водой из-под крана

В Каспийске более 20 человек отравились водой из-под крана

В дагестанском городе Каспийске более 20 человек попали в больницу, отравившись водой из-под крана, сообщил РИА Новости источник в территориальном управлении... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:41

2021-02-24T11:41

2021-02-24T13:41

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

каспийск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 фев — РИА Новости. В дагестанском городе Каспийске более 20 человек попали в больницу, отравившись водой из-под крана, сообщил РИА Новости источник в территориальном управлении Роспотребнадзора.По его словам, всего госпитализирован 21 человек, из них 19 — дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет. У них наблюдаются признаки острого кишечного отравления: температура, жидкий стул, тошнота и рвота. Согласно заключению Роспотребнадзора, вода, поступающая из центральной системы водоснабжения города, 21 и 22 февраля не соответствовала требованиям СанПиН.В ведомстве уточнили, что после этого всех пострадавших госпитализировали в кожно-венерологический диспансер Махачкалы.Региональное управление Роспотребнадзора и администрация Каспийска просят жителей города употреблять только бутилированную воду.Прокуратура организовала проверку.Прокуратура Дагестана после массового отравления взрослых и детей в Каспийске даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По уточненным данным, число отравившихся водой в Каспийске возросло до 29 человек, все они за последние сутки обратились в местную больницу с симптомами кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава республики.По информации ведомства, состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести, у них отмечается повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. Они получают все необходимое лечение.За последние полгода это уже пятое массовое отравление в Дагестане. В феврале, по информации минздрава региона, в Хунзахском районе была зафиксирована дизентерия, к медикам с недомоганиями обратились 96 человек, 65 из них – дети. С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей, у них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода.С 3 по 7 ноября 2020 года в Махачкале было зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции, в инфекционный стационар были госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей. После опроса заболевших был установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном и том же кафе. С 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих детские сады Махачкалы.

https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598322924.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/otravlenie-1597735100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sk-1596534854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, каспийск, происшествия