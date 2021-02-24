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Россия-Китай: Главное
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В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"
В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"
Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:58
2021-02-24T15:58
россия-китай: главное
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
китай
экономика
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МОСКВА, 24 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV.Недавно на просторах интернета обнародовали видеоролик, в котором можно увидеть отечественный автомобиль УАЗ "Буханка" в одном из дилерских центров в Китае.Известно, что ульяновский автозавод еще четыре года назад заключил договор с властями о выводе своей продукции на китайский рынок. Однако далее никаких деталей продаж российской модели в Поднебесной не поступало.Автомобиль можно приобрести исключительно в одном салоне. Стоит отметить, что его цена сильно завышена. Купить новинку можно за 158 800 юаней, то есть почти за 1,83 миллиона рублей, согласно порталу nation-news.
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авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), китай, экономика

В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"

15:58 24.02.2021
 
© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ СГР
Автомобиль УАЗ СГР - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : УАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV.
Недавно на просторах интернета обнародовали видеоролик, в котором можно увидеть отечественный автомобиль УАЗ "Буханка" в одном из дилерских центров в Китае.
Известно, что ульяновский автозавод еще четыре года назад заключил договор с властями о выводе своей продукции на китайский рынок. Однако далее никаких деталей продаж российской модели в Поднебесной не поступало.
Автомобиль можно приобрести исключительно в одном салоне. Стоит отметить, что его цена сильно завышена. Купить новинку можно за 158 800 юаней, то есть почти за 1,83 миллиона рублей, согласно порталу nation-news.
Отделение обмена валюты Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 19:32Россия-Китай: Главное
В период праздничных каникул оборот продаж в КНР составил 821 млрд юаней
 
Россия-Китай: ГлавноеАвтоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)КитайЭкономика
 
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