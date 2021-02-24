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В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"
В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"
Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:58
2021-02-24T15:58
2021-02-24T15:58
россия-китай: главное
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
китай
экономика
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МОСКВА, 24 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV.Недавно на просторах интернета обнародовали видеоролик, в котором можно увидеть отечественный автомобиль УАЗ "Буханка" в одном из дилерских центров в Китае.Известно, что ульяновский автозавод еще четыре года назад заключил договор с властями о выводе своей продукции на китайский рынок. Однако далее никаких деталей продаж российской модели в Поднебесной не поступало.Автомобиль можно приобрести исключительно в одном салоне. Стоит отметить, что его цена сильно завышена. Купить новинку можно за 158 800 юаней, то есть почти за 1,83 миллиона рублей, согласно порталу nation-news.
https://ria.ru/20210219/prodazhi-1598231020.html
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РИА Новости
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авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), китай, экономика