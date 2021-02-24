https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html

В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"

В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ "Буханка"

Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:58

2021-02-24T15:58

2021-02-24T15:58

россия-китай: главное

авто

ульяновский автомобильный завод (уаз)

китай

экономика

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МОСКВА, 24 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ "Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV.Недавно на просторах интернета обнародовали видеоролик, в котором можно увидеть отечественный автомобиль УАЗ "Буханка" в одном из дилерских центров в Китае.Известно, что ульяновский автозавод еще четыре года назад заключил договор с властями о выводе своей продукции на китайский рынок. Однако далее никаких деталей продаж российской модели в Поднебесной не поступало.Автомобиль можно приобрести исключительно в одном салоне. Стоит отметить, что его цена сильно завышена. Купить новинку можно за 158 800 юаней, то есть почти за 1,83 миллиона рублей, согласно порталу nation-news.

https://ria.ru/20210219/prodazhi-1598231020.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), китай, экономика