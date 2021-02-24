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https://ria.ru/20210224/vezenie-1598794440.html
Участник "Depeche Mode" рассказал, в чем повезло россиянам
Участник "Depeche Mode" рассказал, в чем повезло россиянам
Россиянам повезло, что в стране уже идет вакцинация против COVID-19. Об этом "Известиям" рассказал участник группы "Depeche Mode", композитор Мартин Гор. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:57
2021-02-24T15:57
распространение коронавируса
в мире
мартин гор
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
depeche mode
санта-барбара
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россиянам повезло, что в стране уже идет вакцинация против COVID-19. Об этом "Известиям" рассказал участник группы "Depeche Mode", композитор Мартин Гор.Музыкант признался, что он вынужден ежедневно проверять, не появилась ли в Санта-Барбаре, где он живет уже 20 лет, возможность привиться.Когда же журналист поинтересовался у Гора об отношении к идущей в России кампании по вакцинации, тот удивился и признал, что не знает об этом.Невозможность привиться от коронавируса, по мнению Гора, сказывается на числе заболевших. Из-за этого он сильно беспокоится за свою семью.В США вакцинация стартовала в декабре. Сейчас в стране используют препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. Соединенные Штаты лидируют по числу заразившихся и скончавшихся. Первую дозу препарата от коронавируса получили 13 процентов населения страны, однако власти штатов и муниципалитетов жалуются на недостаточные поставки.
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в мире, мартин гор, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, depeche mode, санта-барбара, сша

Участник "Depeche Mode" рассказал, в чем повезло россиянам

15:57 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник британской группы Depeche Mode Мартин Гор
Участник британской группы Depeche Mode Мартин Гор - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россиянам повезло, что в стране уже идет вакцинация против COVID-19. Об этом "Известиям" рассказал участник группы "Depeche Mode", композитор Мартин Гор.
Музыкант признался, что он вынужден ежедневно проверять, не появилась ли в Санта-Барбаре, где он живет уже 20 лет, возможность привиться.
Когда же журналист поинтересовался у Гора об отношении к идущей в России кампании по вакцинации, тот удивился и признал, что не знает об этом.
"Да вы что, не может быть! Тогда россиянам очень повезло! То, что у вас уже идет вакцинация, — очень круто!" — подметил музыкант.
Невозможность привиться от коронавируса, по мнению Гора, сказывается на числе заболевших. Из-за этого он сильно беспокоится за свою семью.
В США вакцинация стартовала в декабре. Сейчас в стране используют препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. Соединенные Штаты лидируют по числу заразившихся и скончавшихся. Первую дозу препарата от коронавируса получили 13 процентов населения страны, однако власти штатов и муниципалитетов жалуются на недостаточные поставки.
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Распространение коронавирусаВ миреМартин ГорКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияDepeche ModeСанта-БарбараСША
 
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