https://ria.ru/20210224/vezenie-1598794440.html

Участник "Depeche Mode" рассказал, в чем повезло россиянам

Участник "Depeche Mode" рассказал, в чем повезло россиянам

Россиянам повезло, что в стране уже идет вакцинация против COVID-19. Об этом "Известиям" рассказал участник группы "Depeche Mode", композитор Мартин Гор. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:57

2021-02-24T15:57

2021-02-24T15:57

распространение коронавируса

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мартин гор

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

depeche mode

санта-барбара

сша

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россиянам повезло, что в стране уже идет вакцинация против COVID-19. Об этом "Известиям" рассказал участник группы "Depeche Mode", композитор Мартин Гор.Музыкант признался, что он вынужден ежедневно проверять, не появилась ли в Санта-Барбаре, где он живет уже 20 лет, возможность привиться.Когда же журналист поинтересовался у Гора об отношении к идущей в России кампании по вакцинации, тот удивился и признал, что не знает об этом.Невозможность привиться от коронавируса, по мнению Гора, сказывается на числе заболевших. Из-за этого он сильно беспокоится за свою семью.В США вакцинация стартовала в декабре. Сейчас в стране используют препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. Соединенные Штаты лидируют по числу заразившихся и скончавшихся. Первую дозу препарата от коронавируса получили 13 процентов населения страны, однако власти штатов и муниципалитетов жалуются на недостаточные поставки.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

россия

санта-барбара

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мартин гор, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, depeche mode, санта-барбара, сша