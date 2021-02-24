https://ria.ru/20210224/veto-1598734440.html
В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным
В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным
Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:15
2021-02-24T11:15
2021-02-24T11:31
россия
ситуация в днр и лнр
руслан бальбек
госдума рф
оон
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_18b21e612dc54fd84cd81c333a91e49e.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно.Ранее Кислица заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности, так как "является стороной конфликта" в Донбассе."Но, видимо, ему кажется, что он поразил всех глубиной и аналитикой своего предложения. Так что продолжаем наблюдать, не исключаю, нас ждут ещё "гениальные" высказывания украинского чиновника. Но, как говорил известный русский поэт: "Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь?" - заметил депутат.
https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c52c4a1c695dea4cc8640fa43b742a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, госдума рф, оон, украина, политика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
напомнил постпреду Украины при ООН
Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно.
Ранее Кислица заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности, так как "является стороной конфликта" в Донбассе.
"Складывается впечатление, что Совбез ООН - это консилиум врачей, который наблюдает за одним буйно помешанным, я, конечно же, имею в виду украинского представителя. Этот господин чего только ни делает, лишь бы в сводки новостей попасть, разве что туфлей об стол не стучит. Вот и свежее заявление из разряда "скоро март - начинаются обострения". Видимо, кроме жизнеописания Бандеры господин Кислица других документов не изучал и не знает, что лишить Россию права вето согласно уставу ООН невозможно", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Но, видимо, ему кажется, что он поразил всех глубиной и аналитикой своего предложения. Так что продолжаем наблюдать, не исключаю, нас ждут ещё "гениальные" высказывания украинского чиновника. Но, как говорил известный русский поэт: "Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь?" - заметил депутат.