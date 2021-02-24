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В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным
В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным
Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно. РИА Новости, 24.02.2021
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россия
ситуация в днр и лнр
руслан бальбек
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украина
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно.Ранее Кислица заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности, так как "является стороной конфликта" в Донбассе."Но, видимо, ему кажется, что он поразил всех глубиной и аналитикой своего предложения. Так что продолжаем наблюдать, не исключаю, нас ждут ещё "гениальные" высказывания украинского чиновника. Но, как говорил известный русский поэт: "Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь?" - заметил депутат.
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россия, ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, госдума рф, оон, украина, политика

В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН буйно помешанным

11:15 24.02.2021 (обновлено: 11:31 24.02.2021)
 
© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Сайт МИД Украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице Устав организации, по которому лишить Россию права вето невозможно.
Ранее Кислица заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности, так как "является стороной конфликта" в Донбассе.
"Складывается впечатление, что Совбез ООН - это консилиум врачей, который наблюдает за одним буйно помешанным, я, конечно же, имею в виду украинского представителя. Этот господин чего только ни делает, лишь бы в сводки новостей попасть, разве что туфлей об стол не стучит. Вот и свежее заявление из разряда "скоро март - начинаются обострения". Видимо, кроме жизнеописания Бандеры господин Кислица других документов не изучал и не знает, что лишить Россию права вето согласно уставу ООН невозможно", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Но, видимо, ему кажется, что он поразил всех глубиной и аналитикой своего предложения. Так что продолжаем наблюдать, не исключаю, нас ждут ещё "гениальные" высказывания украинского чиновника. Но, как говорил известный русский поэт: "Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь?" - заметил депутат.
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