В Саратовской области депутат извинилась за письмо ветеранам с ошибками
11:03 24.02.2021 (обновлено: 13:45 24.02.2021)
САРАТОВ, 24 фев — РИА Новости. Депутат совета Покровского муниципального образования Вольского района Саратовской области, руководитель районного отделения "Молодой гвардии Единой России" Екатерина Коблова извинилась за опубликованное ею поздравление ко Дню защитника Отечества с многочисленными ошибками и заверила, что ни один ветеран не получил такое письмо.
Ранее местные СМИ сообщали, что председатель вольского отделения МГЕР опубликовала в инстаграме поздравления, адресованные участникам Великой Отечественной войны, с ошибками. Одна из строчек письма, в частности, гласила: "Соллаты Мая, слава вам нанеки От всей земли, от всей земли! Благодарим, солдаты, Вас За жизнь, за дететво и весну, За гишину, За мирный дюм, За мир, в котором мы жинвём". В пресс-службе МГЕР РИА Новости сообщили, что в посте по невнимательности был выложен "сырой", непроверенный вариант дизайн-макета, и такие письма ветеранам не отправлялись.
"Приношу искренние и глубокие извинения за публикацию поздравления ветеранов с массой орфографических ошибок. Мне очень стыдно за то, что так получилось. Обещаю впредь быть предельно внимательной и не допускать ничего подобного. Эта публикация — моя личная инициатива, ни одному ветерану письма с ошибками направлены не были", — написала Коблова на своей странице в инстаграме.