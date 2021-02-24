https://ria.ru/20210224/veteran-1598731612.html

В Саратовской области депутат извинилась за письмо ветеранам с ошибками

В Саратовской области депутат извинилась за письмо ветеранам с ошибками

Депутат совета Покровского муниципального образования Вольского района Саратовской области, руководитель районного отделения "Молодой гвардии Единой России"... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:03

2021-02-24T11:03

2021-02-24T13:45

мгер

молодая гвардия единой россии

саратовская область

вольский район

общество

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САРАТОВ, 24 фев — РИА Новости. Депутат совета Покровского муниципального образования Вольского района Саратовской области, руководитель районного отделения "Молодой гвардии Единой России" Екатерина Коблова извинилась за опубликованное ею поздравление ко Дню защитника Отечества с многочисленными ошибками и заверила, что ни один ветеран не получил такое письмо.Ранее местные СМИ сообщали, что председатель вольского отделения МГЕР опубликовала в инстаграме поздравления, адресованные участникам Великой Отечественной войны, с ошибками. Одна из строчек письма, в частности, гласила: "Соллаты Мая, слава вам нанеки От всей земли, от всей земли! Благодарим, солдаты, Вас За жизнь, за дететво и весну, За гишину, За мирный дюм, За мир, в котором мы жинвём". В пресс-службе МГЕР РИА Новости сообщили, что в посте по невнимательности был выложен "сырой", непроверенный вариант дизайн-макета, и такие письма ветеранам не отправлялись.

https://ria.ru/20210220/arest-1598429888.html

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мгер, молодая гвардия единой россии, саратовская область, вольский район, общество