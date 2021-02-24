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На Ямале вынужденно сел летевший в Сургут вертолет
На Ямале вынужденно сел летевший в Сургут вертолет
Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 километрах от ямальского города Ноябрьск... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:56
2021-02-24T18:10
ми-8
тарко-сале
ноябрьск
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 километрах от ямальского города Ноябрьск из-за увеличения температуры главного редуктора, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать четвертого февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале - Сургут, в связи с увеличением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 километрах от Ноябрьска", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Вертолет сел благополучно около 17 часов по местному времени (15.00 мск). Повреждений у воздушного судна и пострадавших нет. На борту, по данным прокуратуры, находились три члена экипажа, пассажиров не было. В настоящее время экипаж ожидает прибытия другого вертолета, людей разместили в отапливаемом помещении для вахтовиков."Причины авиасобытия устанавливаются. Сургутским транспортным прокурором организована проверка о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.
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ми-8, тарко-сале, ноябрьск, сургут, происшествия

На Ямале вынужденно сел летевший в Сургут вертолет

17:56 24.02.2021 (обновлено: 18:10 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 километрах от ямальского города Ноябрьск из-за увеличения температуры главного редуктора, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Двадцать четвертого февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале - Сургут, в связи с увеличением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 километрах от Ноябрьска", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Вертолет сел благополучно около 17 часов по местному времени (15.00 мск). Повреждений у воздушного судна и пострадавших нет. На борту, по данным прокуратуры, находились три члена экипажа, пассажиров не было. В настоящее время экипаж ожидает прибытия другого вертолета, людей разместили в отапливаемом помещении для вахтовиков.
"Причины авиасобытия устанавливаются. Сургутским транспортным прокурором организована проверка о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 08:09
На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку
 
Ми-8Тарко-СалеНоябрьскСургутПроисшествия
 
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