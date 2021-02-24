https://ria.ru/20210224/vertolet-1598821516.html

На Ямале вынужденно сел летевший в Сургут вертолет

На Ямале вынужденно сел летевший в Сургут вертолет

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 километрах от ямальского города Ноябрьск... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:56

2021-02-24T17:56

2021-02-24T18:10

ми-8

тарко-сале

ноябрьск

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 километрах от ямальского города Ноябрьск из-за увеличения температуры главного редуктора, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать четвертого февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале - Сургут, в связи с увеличением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 километрах от Ноябрьска", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Вертолет сел благополучно около 17 часов по местному времени (15.00 мск). Повреждений у воздушного судна и пострадавших нет. На борту, по данным прокуратуры, находились три члена экипажа, пассажиров не было. В настоящее время экипаж ожидает прибытия другого вертолета, людей разместили в отапливаемом помещении для вахтовиков."Причины авиасобытия устанавливаются. Сургутским транспортным прокурором организована проверка о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20210224/vertolet-1598711044.html

тарко-сале

ноябрьск

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, тарко-сале, ноябрьск, сургут, происшествия