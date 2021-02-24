https://ria.ru/20210224/vertolet-1598799904.html
В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении
В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении
Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:12
2021-02-24T16:12
2021-02-24T16:12
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области, сообщили в пресс-службе управления."В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", - сказали РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция – два года лишения свободы."В ходе выполнения указанного тренировочного полета вертолет при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210224/vertolet-1598711044.html
новгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости.
Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ
проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области
, сообщили в пресс-службе управления.
"В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", - сказали РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.
"Это произошло во время тренировочного полёта, когда шло приземление, вертолет перевернулся набок", - уточнили в пресс-службе. Во время полёта в кабине вертолета находился один пилот без пассажиров.
В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция – два года лишения свободы.
"В ходе выполнения указанного тренировочного полета вертолет при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки", - добавили в ведомстве.