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В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении
В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении
Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:12
2021-02-24T16:12
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области, сообщили в пресс-службе управления."В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", - сказали РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция – два года лишения свободы."В ходе выполнения указанного тренировочного полета вертолет при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия

В Новгородской области вертолет перевернулся при приземлении

16:12 24.02.2021
 
© Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после того, как вертолет Robinson перевернулся набок при приземлении на вертолетной площадке в Новгородской области, сообщили в пресс-службе управления.
"В Новгородской области произошел авиаинцидент с участием вертолета Robinson. Назначена проверка", - сказали РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.
"Это произошло во время тренировочного полёта, когда шло приземление, вертолет перевернулся набок", - уточнили в пресс-службе. Во время полёта в кабине вертолета находился один пилот без пассажиров.
В пресс-службе уточнили, что проверка организована по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба), максимальная санкция – два года лишения свободы.
"В ходе выполнения указанного тренировочного полета вертолет при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки", - добавили в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новгородская областьПроисшествия
 
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