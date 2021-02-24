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На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку
На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку
На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T08:09
2021-02-24T10:18
западно-сибирская транспортная прокуратура
дудинка
ми-8
таймыр
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.По ее словам, борт авиакомпании "Норильскавиа" выполнял внутренний рейс, на борту было 16 и три члена экипажа. Пострадавших нет."Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно &lt;…&gt;", — сказала собеседница агентства.Транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с главным редуктором, который передает крутящий момент от двигателя на вал винта.За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.
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западно-сибирская транспортная прокуратура, дудинка, ми-8, таймыр, происшествия

На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку

08:09 24.02.2021 (обновлено: 10:18 24.02.2021)
 
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, борт авиакомпании "Норильскавиа" выполнял внутренний рейс, на борту было 16 и три члена экипажа. Пострадавших нет.
"Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно <…>", — сказала собеседница агентства.
Транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с главным редуктором, который передает крутящий момент от двигателя на вал винта.
За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
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Западно-Сибирская транспортная прокуратураДудинкаМи-8ТаймырПроисшествия
 
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