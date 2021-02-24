https://ria.ru/20210224/vertolet-1598711044.html

На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку

На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку

На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:09

2021-02-24T08:09

2021-02-24T10:18

западно-сибирская транспортная прокуратура

дудинка

ми-8

таймыр

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.По ее словам, борт авиакомпании "Норильскавиа" выполнял внутренний рейс, на борту было 16 и три члена экипажа. Пострадавших нет."Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно <…>", — сказала собеседница агентства.Транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с главным редуктором, который передает крутящий момент от двигателя на вал винта.За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.

https://ria.ru/20200526/1571985573.html

дудинка

таймыр

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, дудинка, ми-8, таймыр, происшествия