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На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку
На Таймыре Ми-8 совершил вынужденную посадку
На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T08:09
2021-02-24T08:09
2021-02-24T10:18
западно-сибирская транспортная прокуратура
дудинка
ми-8
таймыр
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.По ее словам, борт авиакомпании "Норильскавиа" выполнял внутренний рейс, на борту было 16 и три члена экипажа. Пострадавших нет."Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно <…>", — сказала собеседница агентства.Транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с главным редуктором, который передает крутящий момент от двигателя на вал винта.За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.
https://ria.ru/20200526/1571985573.html
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западно-сибирская транспортная прокуратура, дудинка, ми-8, таймыр, происшествия
КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости.
На Таймыре
совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т
, летевший из Дудинки в Усть-Авам. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова
.
По ее словам, борт авиакомпании "Норильскавиа" выполнял внутренний рейс, на борту было 16 и три члена экипажа. Пострадавших нет.
"Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно <…>", — сказала собеседница агентства.
Транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с главным редуктором, который передает крутящий момент от двигателя на вал винта.
За пассажирами и членами экипажа Ми-8Т вылетел аварийно-спасательный борт.