https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598725468.html

Киргизия готовится прививать население российскими вакцинами

Киргизия готовится прививать население российскими вакцинами

Киргизия готовится к вакцинации населения российскими препаратами, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:31

2021-02-24T10:31

2021-02-24T11:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 24 фев - РИА Новости. Киргизия готовится к вакцинации населения российскими препаратами, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Садыр Жапаров."Активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Кыргызстане с использованием вакцин российского производства", - заявил он.По словам главы государства, на сегодняшний день российские вакцины включены минздравом Киргизии в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу без регистрации. Как ранее уточнили в минздраве, российская вакцина "Спутник V" прошла официальную регистрацию в стране."Алгоритм распределения поступающих вакцин на данном этапе подготовлен, склады готовы принять вакцину. Начаты подготовительные работы по обучению медицинских работников по хранению, обращению и использованию вакцин от COVID-19", - подчеркнул киргизский лидер.Как уточнил Жапаров, вакцинация в Киргизии пройдет в три этапа. В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и персонал организаций здравоохранения, а также сотрудники служб, которые находятся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляющих услуги жизнеобеспечения. По мере поступления вакцин будут вакцинироваться граждане, имеющие высокий риск развития тяжелых форм заболевания, социально-уязвимые группы населения и желающие привиться в добровольном порядке."Мы маленькая страна, и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизней соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений", - отметил президент.Читайте полный текст интервью Садыра Жапарова >>

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, садыр жапаров, киргизия, в мире