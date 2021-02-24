Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут компенсировать эти затраты через субсидии, прокомментировал журналистам замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
Он отметил, что с 2017 года отрасль производства российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировала рост отгрузок на 40,8%, объем которых в 2020 году составил 36,6 миллиарда рублей.
"Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку российские производители и локализованные иностранные игроки имеют возможность компенсировать затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий, а для импортной техники, аналогов которой не производится в РФ, утильсбор не применяется вообще", - приводятся слова Морозова в сообщении прес-службы министерства.
Замминистра также подчеркнул, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высокой степенью конкуренции, а загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% – что предполагает существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке.
В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов позже опроверг информацию о влиянии повышения утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году. Как пояснило Минэнерго, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.