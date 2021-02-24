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Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора
Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора
Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:13
2021-02-24T16:13
россия
николай шульгинов
анатолий яновский
александр морозов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут компенсировать эти затраты через субсидии, прокомментировал журналистам замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.Он отметил, что с 2017 года отрасль производства российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировала рост отгрузок на 40,8%, объем которых в 2020 году составил 36,6 миллиарда рублей.Замминистра также подчеркнул, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высокой степенью конкуренции, а загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% – что предполагает существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов позже опроверг информацию о влиянии повышения утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году. Как пояснило Минэнерго, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
https://ria.ru/20210224/energotarify-1598758183.html
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россия, николай шульгинов, анатолий яновский, александр морозов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора

16:13 24.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВывески
Вывески - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут компенсировать эти затраты через субсидии, прокомментировал журналистам замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
Он отметил, что с 2017 года отрасль производства российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировала рост отгрузок на 40,8%, объем которых в 2020 году составил 36,6 миллиарда рублей.
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"Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку российские производители и локализованные иностранные игроки имеют возможность компенсировать затраты на утильсбор за счет промышленных субсидий, а для импортной техники, аналогов которой не производится в РФ, утильсбор не применяется вообще", - приводятся слова Морозова в сообщении прес-службы министерства.

Замминистра также подчеркнул, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высокой степенью конкуренции, а загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% – что предполагает существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке.
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В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов позже опроверг информацию о влиянии повышения утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году. Как пояснило Минэнерго, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.
 
РоссияНиколай ШульгиновАнатолий ЯновскийАлександр МорозовМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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