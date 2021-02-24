https://ria.ru/20210224/utilsbor-1598800345.html

Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора

Минпромторг оценил вероятность роста цен из-за повышения утильсбора

Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:13

2021-02-24T16:13

2021-02-24T16:13

россия

николай шульгинов

анатолий яновский

александр морозов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Индексация утильсбора на спецтехнику не приведет к росту цен на российскую продукцию, поскольку отечественные и локализованные иностранные производители могут компенсировать эти затраты через субсидии, прокомментировал журналистам замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.Он отметил, что с 2017 года отрасль производства российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировала рост отгрузок на 40,8%, объем которых в 2020 году составил 36,6 миллиарда рублей.Замминистра также подчеркнул, что рынок специализированной техники, в том числе для ведения горных работ, отличается высокой степенью конкуренции, а загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% – что предполагает существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке.В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов позже опроверг информацию о влиянии повышения утилизационного сбора на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году. Как пояснило Минэнерго, решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты, их роста из-за возможного подорожания угля не будет.

https://ria.ru/20210224/energotarify-1598758183.html

https://ria.ru/20210219/upakovka-1598180191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай шульгинов, анатолий яновский, александр морозов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика