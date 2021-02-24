https://ria.ru/20210224/ustalost-1598705459.html

Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости

Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости

Синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T04:09

2021-02-24T04:09

2021-02-24T04:09

станислав арканников

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.Следы усталости на лице говорит о том, что нужно что-то поменять в жизни и убрать фактор перенапряжения, отметил врач. Он объяснил, как возникают темные круги. По его словам, самый надежный, хотя и не быстрый способ устранить такие признаки усталости заключается в правильном чередовании режима работы и отдыха. Нужно больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера, советует врач. Результат будет обязательно, но чтобы его достичь, нужно довольно длительное время. Ускорить процесс можно с помощью средств, применяемых в косметологии. Станислав Арканников рекомендует использовать кремы, содержащие кофеин. "Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина", – рассказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik. Любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их, подчеркнул врач.

https://ria.ru/20210209/ustalost-1596709799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав арканников, здоровье - общество, общество