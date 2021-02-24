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Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
Синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T04:09
2021-02-24T04:09
2021-02-24T04:09
станислав арканников
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.Следы усталости на лице говорит о том, что нужно что-то поменять в жизни и убрать фактор перенапряжения, отметил врач. Он объяснил, как возникают темные круги. По его словам, самый надежный, хотя и не быстрый способ устранить такие признаки усталости заключается в правильном чередовании режима работы и отдыха. Нужно больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера, советует врач. Результат будет обязательно, но чтобы его достичь, нужно довольно длительное время. Ускорить процесс можно с помощью средств, применяемых в косметологии. Станислав Арканников рекомендует использовать кремы, содержащие кофеин. "Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина", – рассказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik. Любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их, подчеркнул врач.
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станислав арканников, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Синие круги под глазами считаются главным внешним признаком усталости. Как их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников
.
Следы усталости на лице говорит о том, что нужно что-то поменять в жизни и убрать фактор перенапряжения, отметил врач. Он объяснил, как возникают темные круги.
"Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами", – пояснил Станислав Арканников.
По его словам, самый надежный, хотя и не быстрый способ устранить такие признаки усталости заключается в правильном чередовании режима работы и отдыха. Нужно больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера, советует врач. Результат будет обязательно, но чтобы его достичь, нужно довольно длительное время. Ускорить процесс можно с помощью средств, применяемых в косметологии. Станислав Арканников рекомендует использовать кремы, содержащие кофеин.
"Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина", – рассказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.
Любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их, подчеркнул врач.