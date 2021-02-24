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На Украине заблокируют несколько Telegram-каналов
На Украине заблокируют несколько Telegram-каналов
Киевский районный суд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам, часть соответствующего постановления в среду... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:40
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харьков
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Киевский районный суд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам, часть соответствующего постановления в среду опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.В самой комиссии отметили, что получили копию постановления от Службы безопасности Украины.
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харьков, украина, в мире

На Украине заблокируют несколько Telegram-каналов

22:40 24.02.2021
 
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Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Киевский районный суд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем Telegram-каналам, часть соответствующего постановления в среду опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путем обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ", - говорится в тексте постановления суда, часть которого приводится на сайте Нацкомиссии.

В самой комиссии отметили, что получили копию постановления от Службы безопасности Украины.
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