На Украине заблокируют несколько Telegram-каналов

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путем обязательства интернет-провайдеров... закрыть к ним доступ", - говорится в тексте постановления суда, часть которого приводится на сайте Нацкомиссии.