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https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html
Евросоюз доволен бурным развитием Украины
Евросоюз доволен бурным развитием Украины
На днях депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T08:00
2021-02-24T08:09
россия
европарламент
меджлис крымскотатарского народа
евросоюз
республика крым
украина
мнение - авторы
в мире
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На днях депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.Но это представитель немецкой оппозиционной партии, а вот европейскую власть как на национальном, так и на наднациональном уровне эти и прочие подобные действия украинского руководства вполне устраивают. Более того, например, Европарламент эти действия даже поощряет: в недавно принятой им резолюции по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом ответственность не только за права человека в Крыму, но и за обеспечение его жителей водой возложена на Россию.При этом резолюция была принята подавляющим большинством голосов: ее поддержали 526 депутатов при 79 проголосовавших против и 71 воздержавшемся.Принятый документ оказался небезынтересным не только в части, по сути, положительной оценки водной блокады Крыма, устроенной украинской властью. Он и в целом выдержан в духе того, что Украина движется в правильном направлении, хотя в ходе этого движения и имеется ряд недостатков.Текст резолюции при этом изрядно пропитан цинизмом. В нем положительно оценены проведенные реформы, хотя они привели только к ухудшению состояния и экономики, и государственного управления. Содержится похвала за борьбу с коррупцией, хотя на самом деле она не ведется, а имитируется под чутким руководством коллективного Запада. Наконец, упомянуты нарушения прав человека, политические преследования и нападения на журналистов, которые семь лет, по сути, направлялись, покрывались, курировались и благословлялись Западом.Да и "домашнее задание" в резолюции, которое европарламентарии задали украинской власти, к интересам Украины никакого отношения не имеет. Не исключая задач по продолжению борьбы с коррупцией или деолигархизации.Проект резолюции готовился еще в ноябре прошлого года, потому в нее не могли попасть последние достижения стремительно развивающейся украинской демократии в виде внесудебного закрытия телеканалов, политического преследования критиков власти в социальных сетях или участников митингов против повышения тарифов. Но не факт, что эти ростки демократии нашли бы отражение в резолюции, готовься она сегодня. Ведь ее авторы отмечают "существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ", а также одобряют имеющиеся результаты выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. При этом соглашение об ассоциации включает отнюдь не только экономическую часть, но и изрядную по размерам политическую, выполнение которой, стало быть, вполне устраивает Европу.Но, помахав в очередной раз морковкой в виде упоминания европейских перспектив Украины и похлопав по плечу за достигнутые результаты реформ (к сожалению, для описания позитива от этих реформ в резолюции места не нашлось), авторы все же остановились на "отдельных недостатках", описание которых заняло существенную часть документа. Впрочем, немало внимания в резолюции оказалось уделено и России.Помимо традиционного осуждения незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и т. п., в резолюции имеются и заслуживающие упоминания пассажи. Например, "Меджлис крымско-татарского народа"* назван единственным международно признанным представительским органом крымских татар. Прямо поддержано создание Украиной Крымской платформы, "которая позволила бы усилиям, направленным на восстановление целостности Украины, быть скоординированными, формализованными и систематизированными". Плюс содержится упоминание того, что "Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила, что рейс МН17 был сбит ракетой класса "земля — воздух" комплексом "Бук" 53-й зенитной бригады Сухопутных войск России".Ну и отдельно следует упомянуть довольно провокационный призыв к Украине "помочь правительству Молдовы в его усилиях по восстановлению контроля над Приднестровьем".Но вернемся к Украине.Ее покритиковали за засилье олигархов — особенно в части контроля над СМИ и политического влияния. Осторожно попеняли на решение не проводить выборы в 18 местных общинах в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснования этого решения, что лишило избирательных прав 475 тысяч избирателей. Вскользь упомянули языковые законы — не называя их нарушающими права человека, а лишь в контексте невыполнения Украиной рекомендаций Венецианской комиссии к ним. Зато многократно по тексту документа раскритиковали Украину за слабую защиту прав ЛГБТ и проблемы гендерного неравенства. Эти проблемы по количеству упоминаний уступают разве что количеству упоминаний проблем, которые создает Россия.В резолюции также содержится призыв к Украине следовать формуле Штайнмайера, которой Украина следовать отказывается официально, но при этом волшебным образом ответственность в прогрессе выполнения Минских соглашений возлагается на Россию.Что удивительно, на седьмой год существования европарламентариями был замечен сайт "Миротворец" и вообще ухудшение "политического климата, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях". Европарламент призвал украинскую власть "решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств". Впрочем, уже на следующий день после обнародования резолюции депутаты от правящей партии бросились разъяснять, что "Миротворец" — это хорошо и никто закрывать его не собирается, а экстремизма на Украине вообще нет.В случае с "Миротворцем" и выявленным экстремизмом европарламентарии невольно выступили в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Ведь все предыдущие годы европейские политики в унисон с украинскими вещали о "неслыханной свободе слова" и прочих успехах демократии в стране, покрывая политические преследования и экстремизм.В роли той же вдовы европарламентарии выступили и при оценивании ситуации с коррупцией. Они умудрились одновременно и посетовать на продолжающийся разгул коррупции, и выразить полное удовлетворение работой Национального антикоррупционного бюро, которое почти за шесть лет своего существования ни одного сколько-нибудь значимого коррупционного дела даже не довело до суда. Тем самым, конечно, авторы подтвердили очевидное: смысл существования контролируемых Западом антикоррупционных структур — не в борьбе с коррупцией, а в создании структур, собирающих компромат в интересах Запада и выполняющих другие его специфические поручения. Стоит заметить, что содержатся эти структуры еще и за счет украинского налогоплательщика.Что же касается основной части "домашнего задания" для украинской власти, то оно включает:Все эти поручения направлены на дальнейшее закрепление колониального статуса Украины. Но вот веры в их исполнение куда больше, чем надежд на искоренение экстремизма. Хотя бы потому, что как раз эту часть "домашнего задания" Запад будет продавливать с максимальным усердием.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Сергей Левченко
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россия, европарламент, меджлис крымскотатарского народа, евросоюз, республика крым, украина, мнение - авторы, в мире

Евросоюз доволен бурным развитием Украины

08:00 24.02.2021 (обновлено: 08:09 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На днях депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.
Но это представитель немецкой оппозиционной партии, а вот европейскую власть как на национальном, так и на наднациональном уровне эти и прочие подобные действия украинского руководства вполне устраивают. Более того, например, Европарламент эти действия даже поощряет: в недавно принятой им резолюции по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом ответственность не только за права человека в Крыму, но и за обеспечение его жителей водой возложена на Россию.
При этом резолюция была принята подавляющим большинством голосов: ее поддержали 526 депутатов при 79 проголосовавших против и 71 воздержавшемся.
Принятый документ оказался небезынтересным не только в части, по сути, положительной оценки водной блокады Крыма, устроенной украинской властью. Он и в целом выдержан в духе того, что Украина движется в правильном направлении, хотя в ходе этого движения и имеется ряд недостатков.
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Украина задавила Евросоюз своими продовольственными ценами
Текст резолюции при этом изрядно пропитан цинизмом. В нем положительно оценены проведенные реформы, хотя они привели только к ухудшению состояния и экономики, и государственного управления. Содержится похвала за борьбу с коррупцией, хотя на самом деле она не ведется, а имитируется под чутким руководством коллективного Запада. Наконец, упомянуты нарушения прав человека, политические преследования и нападения на журналистов, которые семь лет, по сути, направлялись, покрывались, курировались и благословлялись Западом.
Да и "домашнее задание" в резолюции, которое европарламентарии задали украинской власти, к интересам Украины никакого отношения не имеет. Не исключая задач по продолжению борьбы с коррупцией или деолигархизации.
Проект резолюции готовился еще в ноябре прошлого года, потому в нее не могли попасть последние достижения стремительно развивающейся украинской демократии в виде внесудебного закрытия телеканалов, политического преследования критиков власти в социальных сетях или участников митингов против повышения тарифов. Но не факт, что эти ростки демократии нашли бы отражение в резолюции, готовься она сегодня. Ведь ее авторы отмечают "существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ", а также одобряют имеющиеся результаты выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. При этом соглашение об ассоциации включает отнюдь не только экономическую часть, но и изрядную по размерам политическую, выполнение которой, стало быть, вполне устраивает Европу.
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Но, помахав в очередной раз морковкой в виде упоминания европейских перспектив Украины и похлопав по плечу за достигнутые результаты реформ (к сожалению, для описания позитива от этих реформ в резолюции места не нашлось), авторы все же остановились на "отдельных недостатках", описание которых заняло существенную часть документа. Впрочем, немало внимания в резолюции оказалось уделено и России.
Помимо традиционного осуждения незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и т. п., в резолюции имеются и заслуживающие упоминания пассажи. Например, "Меджлис крымско-татарского народа"* назван единственным международно признанным представительским органом крымских татар. Прямо поддержано создание Украиной Крымской платформы, "которая позволила бы усилиям, направленным на восстановление целостности Украины, быть скоординированными, формализованными и систематизированными". Плюс содержится упоминание того, что "Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила, что рейс МН17 был сбит ракетой класса "земля — воздух" комплексом "Бук" 53-й зенитной бригады Сухопутных войск России".
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Ну и отдельно следует упомянуть довольно провокационный призыв к Украине "помочь правительству Молдовы в его усилиях по восстановлению контроля над Приднестровьем".
Но вернемся к Украине.
Ее покритиковали за засилье олигархов — особенно в части контроля над СМИ и политического влияния. Осторожно попеняли на решение не проводить выборы в 18 местных общинах в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснования этого решения, что лишило избирательных прав 475 тысяч избирателей. Вскользь упомянули языковые законы — не называя их нарушающими права человека, а лишь в контексте невыполнения Украиной рекомендаций Венецианской комиссии к ним. Зато многократно по тексту документа раскритиковали Украину за слабую защиту прав ЛГБТ и проблемы гендерного неравенства. Эти проблемы по количеству упоминаний уступают разве что количеству упоминаний проблем, которые создает Россия.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 16:37
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
В резолюции также содержится призыв к Украине следовать формуле Штайнмайера, которой Украина следовать отказывается официально, но при этом волшебным образом ответственность в прогрессе выполнения Минских соглашений возлагается на Россию.
Что удивительно, на седьмой год существования европарламентариями был замечен сайт "Миротворец" и вообще ухудшение "политического климата, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях". Европарламент призвал украинскую власть "решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств". Впрочем, уже на следующий день после обнародования резолюции депутаты от правящей партии бросились разъяснять, что "Миротворец" — это хорошо и никто закрывать его не собирается, а экстремизма на Украине вообще нет.
В случае с "Миротворцем" и выявленным экстремизмом европарламентарии невольно выступили в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Ведь все предыдущие годы европейские политики в унисон с украинскими вещали о "неслыханной свободе слова" и прочих успехах демократии в стране, покрывая политические преследования и экстремизм.
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22 февраля, 12:38
Зеленский заявил о невыполнении Украиной требований МВФ
В роли той же вдовы европарламентарии выступили и при оценивании ситуации с коррупцией. Они умудрились одновременно и посетовать на продолжающийся разгул коррупции, и выразить полное удовлетворение работой Национального антикоррупционного бюро, которое почти за шесть лет своего существования ни одного сколько-нибудь значимого коррупционного дела даже не довело до суда. Тем самым, конечно, авторы подтвердили очевидное: смысл существования контролируемых Западом антикоррупционных структур — не в борьбе с коррупцией, а в создании структур, собирающих компромат в интересах Запада и выполняющих другие его специфические поручения. Стоит заметить, что содержатся эти структуры еще и за счет украинского налогоплательщика.
Что же касается основной части "домашнего задания" для украинской власти, то оно включает:
  • продолжение проведения реформ в прежнем ключе — несмотря на их явный вред для экономики и населения Украины;
  • продолжение борьбы с коррупцией тоже в существующем формате — то есть без реальной цели искоренения коррупции, а лишь с запретом наносить какой-либо ущерб интересам Запада и его субъектов;
  • деолигархизацию СМИ и экономики — то есть зачистку рынков под дальнейший заход западных корпораций;
  • укрепление независимости Национального банка — то есть закрепление его зависимости перед Западом.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 10:04
В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии
Все эти поручения направлены на дальнейшее закрепление колониального статуса Украины. Но вот веры в их исполнение куда больше, чем надежд на искоренение экстремизма. Хотя бы потому, что как раз эту часть "домашнего задания" Запад будет продавливать с максимальным усердием.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
 
РоссияЕвропарламентМеджлис крымскотатарского народаЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаМнение - АвторыВ мире
 
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