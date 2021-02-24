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"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру
"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:37
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россия
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
учитель года россии
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу Михаилу Гурову, сообщает правительство региона."Глава региона вручил победителю всероссийского конкурса сертификат на трехкомнатную квартиру", - говорится в сообщении.Губернатор поздравил преподавателя с победой на конкурсе.Педагогический стаж Гурова – более 10 лет, он работал в областном центре дополнительного образования детей, несколько лет преподает математику в школах Ростова-на-Дону. Третий год работает в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха".Благодаря победе Гурова в сентябре текущего года Ростовская область примет у себя участников очередного ежегодного Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021".
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россия, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, учитель года россии, общество

"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру

17:37 24.02.2021
 
© Фото : сайт учителя Михаила ГуроваУчитель математики Михаил Гуров
Учитель математики Михаил Гуров - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : сайт учителя Михаила Гурова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу Михаилу Гурову, сообщает правительство региона.
"Глава региона вручил победителю всероссийского конкурса сертификат на трехкомнатную квартиру", - говорится в сообщении.
Губернатор поздравил преподавателя с победой на конкурсе.
"Твоя победа – это сигнал, что мы регион с высоким уровнем образования. Конечно, этот уровень требует и дальше развития. Как и в любом деле, стоять на месте нельзя. Но ты показал, как нужно завоёвывать победы", - сказал Голубев.
Педагогический стаж Гурова – более 10 лет, он работал в областном центре дополнительного образования детей, несколько лет преподает математику в школах Ростова-на-Дону. Третий год работает в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха".
Благодаря победе Гурова в сентябре текущего года Ростовская область примет у себя участников очередного ежегодного Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021".
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РоссияВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуУчитель года РоссииОбщество
 
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