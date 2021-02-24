https://ria.ru/20210224/uchitel-1598818645.html
"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру
"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:37
2021-02-24T17:37
2021-02-24T17:37
россия
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
учитель года россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595655804_0:68:1000:631_1920x0_80_0_0_f16f2cf051a29d6f803803650f66b05a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу Михаилу Гурову, сообщает правительство региона."Глава региона вручил победителю всероссийского конкурса сертификат на трехкомнатную квартиру", - говорится в сообщении.Губернатор поздравил преподавателя с победой на конкурсе.Педагогический стаж Гурова – более 10 лет, он работал в областном центре дополнительного образования детей, несколько лет преподает математику в школах Ростова-на-Дону. Третий год работает в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха".Благодаря победе Гурова в сентябре текущего года Ростовская область примет у себя участников очередного ежегодного Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021".
https://ria.ru/20210224/konkurs-1598781850.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595655804_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_411c3e036e06ab7246b522acbbd9d0f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, учитель года россии, общество