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"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру

"Учителю года - 2020" из Ростова-на-Дону подарили квартиру

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:37

2021-02-24T17:37

2021-02-24T17:37

россия

василий голубев

ростовская область

ростов-на-дону

учитель года россии

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил сертификат на квартиру победителю всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" ростовскому педагогу Михаилу Гурову, сообщает правительство региона."Глава региона вручил победителю всероссийского конкурса сертификат на трехкомнатную квартиру", - говорится в сообщении.Губернатор поздравил преподавателя с победой на конкурсе.Педагогический стаж Гурова – более 10 лет, он работал в областном центре дополнительного образования детей, несколько лет преподает математику в школах Ростова-на-Дону. Третий год работает в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха".Благодаря победе Гурова в сентябре текущего года Ростовская область примет у себя участников очередного ежегодного Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021".

https://ria.ru/20210224/konkurs-1598781850.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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россия, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, учитель года россии, общество