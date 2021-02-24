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Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море
Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море
США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:01
2021-02-24T13:01
россия
мария захарова
черное море
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, комментируя реакцию Москвы на американо-турецкие военные учения в Черном море.Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря вблизи российского побережья в феврале, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.По его словам, Россия находится в таком же положении. "НАТО с каждым годом увеличивает давление на РФ через страны Балтии, Польшу, Болгарию, Румынию, Украину и Грузию. США открыто заявляют, что они будут еще более интенсивно использовать эти страны. Турцию принуждают играть такую же роль на Черном море, поощряя предпринимать шаги, направленные против России", - отметил Гюрдениз.Он выразил сожаление в связи с тем, что сторонники евроатлантической солидарности в Турции "попадают в эту ловушку". "Турции и России более ста лет удается укреплять сотрудничество, сохранять баланс и взаимное уважение. За последние десятилетия Турция, несмотря на членство в НАТО и подстрекательство США, в совершенстве проводит эту линию. Зачем во время такой геополитической бури Турции проводить совместные учения с американскими кораблями в Чёрном море, поддерживать их стратегические бомбардировщики – понять невозможно", - добавил адмирал в отставке.
https://ria.ru/20210222/sderzhivanie-1598617364.html
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россия
черное море
турция
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россия, мария захарова, черное море, турция, сша, в мире

Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

13:01 24.02.2021
 
© Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will HardyЭсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море
Эсминец ВМС США Портер и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will Hardy
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, комментируя реакцию Москвы на американо-турецкие военные учения в Черном море.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря вблизи российского побережья в феврале, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.
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"Турция сегодня находится в состоянии осады, ее окружает не только Запад, но и арабские страны, которые действуют совместно с ним. Но то, что на востоке находятся Россия и Иран, является фактором сдерживания для противников Турции. Если бы не они, империалистические силы, точно так же, как во время Первой мировой войны, давно растащили бы страну по кусочкам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Россия находится в таком же положении. "НАТО с каждым годом увеличивает давление на РФ через страны Балтии, Польшу, Болгарию, Румынию, Украину и Грузию. США открыто заявляют, что они будут еще более интенсивно использовать эти страны. Турцию принуждают играть такую же роль на Черном море, поощряя предпринимать шаги, направленные против России", - отметил Гюрдениз.
Он выразил сожаление в связи с тем, что сторонники евроатлантической солидарности в Турции "попадают в эту ловушку". "Турции и России более ста лет удается укреплять сотрудничество, сохранять баланс и взаимное уважение. За последние десятилетия Турция, несмотря на членство в НАТО и подстрекательство США, в совершенстве проводит эту линию. Зачем во время такой геополитической бури Турции проводить совместные учения с американскими кораблями в Чёрном море, поддерживать их стратегические бомбардировщики – понять невозможно", - добавил адмирал в отставке.
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РоссияМария ЗахароваЧерное мореТурцияСШАВ мире
 
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