https://ria.ru/20210224/ucheniya-1598761482.html

Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:01

2021-02-24T13:01

2021-02-24T13:01

россия

мария захарова

черное море

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, комментируя реакцию Москвы на американо-турецкие военные учения в Черном море.Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря вблизи российского побережья в феврале, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.По его словам, Россия находится в таком же положении. "НАТО с каждым годом увеличивает давление на РФ через страны Балтии, Польшу, Болгарию, Румынию, Украину и Грузию. США открыто заявляют, что они будут еще более интенсивно использовать эти страны. Турцию принуждают играть такую же роль на Черном море, поощряя предпринимать шаги, направленные против России", - отметил Гюрдениз.Он выразил сожаление в связи с тем, что сторонники евроатлантической солидарности в Турции "попадают в эту ловушку". "Турции и России более ста лет удается укреплять сотрудничество, сохранять баланс и взаимное уважение. За последние десятилетия Турция, несмотря на членство в НАТО и подстрекательство США, в совершенстве проводит эту линию. Зачем во время такой геополитической бури Турции проводить совместные учения с американскими кораблями в Чёрном море, поддерживать их стратегические бомбардировщики – понять невозможно", - добавил адмирал в отставке.

https://ria.ru/20210222/sderzhivanie-1598617364.html

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

россия

черное море

турция

сша

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россия, мария захарова, черное море, турция, сша, в мире