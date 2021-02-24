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В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг
В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг
Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:54
2021-02-24T14:54
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Кроме того, в регионе выпадет 35% от месячной нормы осадков. Также на дорогах местами возможен гололёд, добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг

14:54 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"В Московском регионе утром в четверг синоптики прогнозируют смягчение мороза до -5…-10° ночью. В связи с прохождением тёплого атмосферного фронта снегопад перейдёт в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости. Призываем водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в регионе выпадет 35% от месячной нормы осадков. Также на дорогах местами возможен гололёд, добавили в ведомстве.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
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