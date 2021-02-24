https://ria.ru/20210224/tuman-1598784036.html
В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг
В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг
Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:54
2021-02-24T14:54
2021-02-24T14:54
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c6d346768383ebba5adecb21460f8485.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Кроме того, в регионе выпадет 35% от месячной нормы осадков. Также на дорогах местами возможен гололёд, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210224/pogoda-1598766705.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8aa6de20f700f613e9f2b3f8f43dfb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество