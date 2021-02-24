https://ria.ru/20210224/tuman-1598784036.html

В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг

В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде и тумане в четверг

Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в четверг, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Кроме того, в регионе выпадет 35% от месячной нормы осадков. Также на дорогах местами возможен гололёд, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210224/pogoda-1598766705.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество