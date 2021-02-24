https://ria.ru/20210224/tretyakovka-1598827231.html
Азаров и Трегулова обсудили строительство филиала Третьяковки
Азаров и Трегулова обсудили строительство филиала Третьяковки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили ход строительства филиала музея в Самаре,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:31
2021-02-24T18:31
2021-02-24T18:31
россия
зельфира трегулова
дмитрий азаров
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САМАРА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили ход строительства филиала музея в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.По словам директора областного филиала Третьяковской галереи Михаила Савченко, на сегодняшний день на объекте завершено больше половины общестроительных работ.Азаров поблагодарил Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки. "Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся", - сказал глава региона.По данным пресс-службы, также в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту улично-дорожной сети.Отмечается, что создание в Самарской области филиала Третьяковской галереи стало возможным благодаря активной позиции Азарова, депутатов и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского филиала составит искусство XX-XXI веков. "Фабрика-кухня" также станет крупным образовательно-просветительским центром. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, встречи на дискуссионных площадках, занятия для детей в детском образовательном центре.
https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html
https://ria.ru/20201225/pokhvistnevo-1590996755.html
https://ria.ru/20210216/most-1597702086.html
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россия, зельфира трегулова, дмитрий азаров, самара, самарская область