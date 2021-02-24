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Азаров и Трегулова обсудили строительство филиала Третьяковки
Азаров и Трегулова обсудили строительство филиала Третьяковки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили ход строительства филиала музея в Самаре,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:31
2021-02-24T18:31
россия
зельфира трегулова
дмитрий азаров
самара
самарская область
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САМАРА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили ход строительства филиала музея в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.По словам директора областного филиала Третьяковской галереи Михаила Савченко, на сегодняшний день на объекте завершено больше половины общестроительных работ.Азаров поблагодарил Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки. "Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся", - сказал глава региона.По данным пресс-службы, также в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту улично-дорожной сети.Отмечается, что создание в Самарской области филиала Третьяковской галереи стало возможным благодаря активной позиции Азарова, депутатов и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского филиала составит искусство XX-XXI веков. "Фабрика-кухня" также станет крупным образовательно-просветительским центром. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, встречи на дискуссионных площадках, занятия для детей в детском образовательном центре.
https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html
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россия, зельфира трегулова, дмитрий азаров, самара, самарская область

Азаров и Трегулова обсудили строительство филиала Третьяковки

18:31 24.02.2021
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в Самарском областном Художественном музее - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САМАРА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова обсудили ход строительства филиала музея в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В среду, 24 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели выездное совещание на строительной площадке "Фабрики-кухни", чтобы проконтролировать ход работ по подготовке к открытию первого в России филиала легендарной Третьяковки", - говорится в сообщении.

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По словам директора областного филиала Третьяковской галереи Михаила Савченко, на сегодняшний день на объекте завершено больше половины общестроительных работ.

"Последний раз на объекте я была в конце октября, и вижу, что очень многое сделано. Я знаю, что такое стройка, и могу честно сказать, я впечатлена увиденным. Уверена в том, что осенью мы закончим огромное дело по восстановлению фантастического памятника архитектуры 1930-х годов и по созданию филиала Третьяковской галереи в Самаре – городе с огромным потенциалом, городе, где культура крайне востребована", – цитирует Трегулову пресс-служба.

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Азаров поблагодарил Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки. "Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся", - сказал глава региона.
По данным пресс-службы, также в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту улично-дорожной сети.
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Отмечается, что создание в Самарской области филиала Третьяковской галереи стало возможным благодаря активной позиции Азарова, депутатов и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского филиала составит искусство XX-XXI веков. "Фабрика-кухня" также станет крупным образовательно-просветительским центром. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, встречи на дискуссионных площадках, занятия для детей в детском образовательном центре.
 
РоссияЗельфира ТрегуловаДмитрий АзаровСамараСамарская область
 
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