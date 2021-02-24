https://ria.ru/20210224/tramp-1598705009.html

Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года

Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T03:43

2021-02-24T03:43

2021-02-24T03:43

дональд трамп

митт ромни

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру.Сам сенатор, в свою очередь, заявил, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.Ромни был самым оппозиционным республиканцем в отношении бывшего президента. Ранее сенатор назвал ситуацию, произошедшую 6 января в Капитолии в Вашингтоне "восстанием, которое подстрекал президент", а самого Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью".Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210223/tramp-1598679737.html

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дональд трамп, митт ромни, сша, в мире