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Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T03:43
2021-02-24T03:43
дональд трамп
митт ромни
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру.Сам сенатор, в свою очередь, заявил, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.Ромни был самым оппозиционным республиканцем в отношении бывшего президента. Ранее сенатор назвал ситуацию, произошедшую 6 января в Капитолии в Вашингтоне "восстанием, которое подстрекал президент", а самого Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью".Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
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дональд трамп, митт ромни, сша, в мире

Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года

03:43 24.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру.

"Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да... Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию", - сказал Ромни в интервью газете New York Times.

Сам сенатор, в свою очередь, заявил, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.
Ромни был самым оппозиционным республиканцем в отношении бывшего президента. Ранее сенатор назвал ситуацию, произошедшую 6 января в Капитолии в Вашингтоне "восстанием, которое подстрекал президент", а самого Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью".
Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
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Американский сенатор заявил, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа
 
Дональд ТрампМитт РомниСШАВ мире
 
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