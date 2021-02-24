Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни считает, что если бывший президент США Дональд Трамп решит вновь баллотироваться в 2024 году, то партия поддержит его кандидатуру.
"Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да... Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию", - сказал Ромни в интервью газете New York Times.
Сам сенатор, в свою очередь, заявил, что не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.
Ромни был самым оппозиционным республиканцем в отношении бывшего президента. Ранее сенатор назвал ситуацию, произошедшую 6 января в Капитолии в Вашингтоне "восстанием, которое подстрекал президент", а самого Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью".
Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.