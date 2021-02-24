https://ria.ru/20210224/tiktoker-1598791994.html

Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде

Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде

Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:28

2021-02-24T15:28

2021-02-24T16:32

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ВОЛГОГРАД, 24 фев - РИА Новости. Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде.Ранее полиция задержала 20-летнего студента волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.На сайте ГУМВД по Волгоградской области появился видеофрагмент допроса студента, где он объясняет, почему снял видео на Мамаевом кургане. По его словам, ролик был снят еще в январе, запись помог сделать знакомый. "Вышел новый тренд, я хотел снять тренд. Я непопулярный блогер", - говорит тиктокер на записи.Также на видео он показывает, какие вещи при нем были в момент задержания: полис страхования, небольшая икона. "Я верующий человек", - говорит студент.По информации полиции, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/milokhin-1597748186.html

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“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!". 2021-02-24T15:28 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, волгоград, волгоградская область