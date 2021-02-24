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Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде
Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде
Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:28
2021-02-24T16:32
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ВОЛГОГРАД, 24 фев - РИА Новости. Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде.Ранее полиция задержала 20-летнего студента волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.На сайте ГУМВД по Волгоградской области появился видеофрагмент допроса студента, где он объясняет, почему снял видео на Мамаевом кургане. По его словам, ролик был снят еще в январе, запись помог сделать знакомый. "Вышел новый тренд, я хотел снять тренд. Я непопулярный блогер", - говорит тиктокер на записи.Также на видео он показывает, какие вещи при нем были в момент задержания: полис страхования, небольшая икона. "Я верующий человек", - говорит студент.По информации полиции, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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РИА Новости
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60
“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане
Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".
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россия, гумвд, волгоград, волгоградская область

Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде

15:28 24.02.2021 (обновлено: 16:32 24.02.2021)
 
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ВОЛГОГРАД, 24 фев - РИА Новости. Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде.
Ранее полиция задержала 20-летнего студента волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.
Блогер Даниил Милохин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 19:22
"Мне б такие ноги". Тиктокер Милохин сменил пол
На сайте ГУМВД по Волгоградской области появился видеофрагмент допроса студента, где он объясняет, почему снял видео на Мамаевом кургане. По его словам, ролик был снят еще в январе, запись помог сделать знакомый. "Вышел новый тренд, я хотел снять тренд. Я непопулярный блогер", - говорит тиктокер на записи.
Также на видео он показывает, какие вещи при нем были в момент задержания: полис страхования, небольшая икона. "Я верующий человек", - говорит студент.
По информации полиции, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
 
РоссияГУМВДВолгоградВолгоградская область
 
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