https://ria.ru/20210224/tiktoker-1598791994.html
Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде
Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде
Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:28
2021-02-24T15:28
2021-02-24T16:32
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ВОЛГОГРАД, 24 фев - РИА Новости. Тиктокер, станцевавший у подножия скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, заявил полиции, что хотел быть в тренде.Ранее полиция задержала 20-летнего студента волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.На сайте ГУМВД по Волгоградской области появился видеофрагмент допроса студента, где он объясняет, почему снял видео на Мамаевом кургане. По его словам, ролик был снят еще в январе, запись помог сделать знакомый. "Вышел новый тренд, я хотел снять тренд. Я непопулярный блогер", - говорит тиктокер на записи.Также на видео он показывает, какие вещи при нем были в момент задержания: полис страхования, небольшая икона. "Я верующий человек", - говорит студент.По информации полиции, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/milokhin-1597748186.html
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“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане
Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".
2021-02-24T15:28
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