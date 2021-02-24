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Путин рассказал о попытках террористов восстановить активность в России
Путин рассказал о попытках террористов восстановить активность в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:44
2021-02-24T15:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее.Президент отметил, что такая статистика говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии подготовки.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин

Путин рассказал о попытках террористов восстановить активность в России

14:44 24.02.2021 (обновлено: 15:27 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее.

"Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее, было 57", - сказал он на заседании коллегии ФСБ России.

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Президент отметил, что такая статистика говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии подготовки.

"Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность, поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые "спящие", глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки и используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи", - сказал Путин.

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