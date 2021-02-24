https://ria.ru/20210224/terroristy-1598781321.html

Путин рассказал о попытках террористов восстановить активность в России

Путин рассказал о попытках террористов восстановить активность в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:44

2021-02-24T14:44

2021-02-24T15:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году в стране было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее.Президент отметил, что такая статистика говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии подготовки.

https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

https://ria.ru/20201117/putin-1585011838.html

россия

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2021

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин